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陸汽車晶片短缺擴大　廣汽、廣本：已收到供應商預警

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

▲汽車晶片供應短缺，生產面臨風險。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸汽車晶片供應短缺情形正在擴大，根據《澎湃新聞》報導，包含廣汽集團、廣汽本田、都坦承收到了供應商的相關預警，大眾集團（中國）也表示情況嚴峻，一些汽車生產可能面臨中斷風險。

廣汽集團指出，因新型冠狀病毒擴散導致全球經濟情勢受到波及，個別企業也收到了供應商關於部分車型零部件供應將受到影響的預警信息，相關情況還在滾動確認中。

廣汽本田也表示：因新型冠狀病毒擴散導致全球經濟情勢受到波及，收到了供應商關於部分車型零部件供應將受到影響的預警信息，相關情況還在滾動確認中，但目前廣汽本田生產正常進行中。

▲▼山東威海新能源車製造工廠。（圖／CFP）

事實上，早在去年12月，汽車行業就已受到晶片緊缺影響，更有傳聞稱大眾汽車在中國合資廠因此幾近停產。

大眾集團（中國）去年曾表示，新冠疫情所帶來的不確定性影響到了一些特定汽車電子元件的晶片供應，同時，中國市場的全面復甦也進一步推動了需求增長，使得情況更加嚴峻，導致一些汽車生產面臨中斷的風險。

汽車上游零件供應商德國大陸集團也曾指出，儘管半導體廠商已經開始著手擴大產能來應對突然增加的供給需求，但考慮到半導體行業正常的交付時間，目前供應短缺的情況將在6至9個月的時間內改善，因此預計到2021年供應形勢依然嚴峻。

大陸中汽協副秘書長兼行業發展部部長李邵華先前受訪時曾說，晶片供應短缺問題是真實存在的，但並沒有部分媒體報導的那麼嚴重，多重因素的疊加影響，導致晶片供需矛盾在這一時間段集中顯現。

李邵華強調，由於晶片供應短缺，部分企業的生產可能在明年第一季度受到較大影響，但就明年全年而言，晶片短缺的影響將不會太大，目前尚難以做出定量估計。

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關鍵字：

汽車晶片

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