新年送大禮　台南再獲前瞻核定補助2處立體停車場

記者林悅／台南報導

新年送大禮，台南市政府向中央爭取前瞻計畫興建立體停車場再傳捷報，交通部核定補助「永康區成功里立體停車場」與「北區成德里停4立體停車場」等2場，預計總經費4.2億元及中央補助款約挹注5成，預計2021年起啟動規劃設計作業。

市長黃偉哲表示，接獲交通部再核定補助這2場停車場興建案的好消息，對市府及市民而言為令人期待的新年大禮，獲補助的2場停車場分別位於永康區與北區之人口密集、停車需求迫切區域，除規劃475席汽車位與173席機車位，改善車位供不應求的問題，此外，立體停車場將朝規劃多目標使用進行設計，如將地方里民活動中心需求納入設計，營造停車與社區活動之多目標建築空間，提高土地使用效率。

交通局局長王銘德表示，改善停車問題為市長重要政見之一，因熱區停車需求亟高，交通局持續向中央爭取計畫補助闢建立體停車場，再獲補助2場加上自2018年起已獲前瞻補助的「中西區體3地下停車場」、「水萍塭公園地下停車場」、「東區文化中心停E5立體停車場」、「西門健康停22立體停車場」、「赤崁園區成功國小地下停車場」、「東區青年路停E8立體停車場」與「東區監理站停E1立體停車場」，合計將增闢9座立體停車場，預計2022年起陸續完工，將可增加2711席汽車位、1530席機車位，提升台南市停車供給效能。

停車工程科科長黃俊傑表示，立體停車場闢建將採多目標使用之規劃，並透過智慧停車管理服務、綠能及性別友善設計原則，提升停車場使用效益與服務品質，未來可搭配公共運輸轉乘，建構友善停車空間，提升整體交通環境品質。

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