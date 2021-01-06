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忠誠考驗…川普狂喊「有副總統幫我就贏了」　傳潘斯直接拒絕

▲▼川普，潘斯，彭斯。（圖／路透社）

▲川普與潘斯先前在選戰中同台造勢。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

美國國會6日即將舉行聯席會議，認證總統大選選舉人團的投票結果，現任總統川普則將翻盤的最後希望，寄託在主持該會議的副總統潘斯（Mike Pence），聲稱身兼參議院議長的副總統「有權拒絕認證選舉結果」。據稱，潘斯已經明確告知川普，他不會、也沒有權力阻止國會認證選舉人團的投票結果。

根據《今日美國》（USA Today）報導，根據美國憲法規定，彭斯在參議院的職責包括在6日的國會聯席會議上，正式宣布總統當選人拜登（Joe Biden）的選舉人團得票數超過川普。

報導形容，這對一向忠心的潘斯來說，將是他與川普搭檔以來所面臨最大的挑戰。根據《紐約時報》等許多媒體報導，潘斯已經告知川普，他打算履行憲法賦予他的職權，而他並不認為他有推翻選舉人團投票結果的權力。

不過，川普5日稍晚仍發表聲明宣稱，他和潘斯「完全同意副總統有權採取行動」。川普在推特上不斷向潘斯喊話說，「如果副總統站在我們這邊的話，我們將贏得大選」、「潘斯唯一要做的就是把票退回去，然後我們就贏了。就做吧！」

潘斯本人則沒有反駁他打算拒絕川普要求的說法，潘斯辦公室也沒有對此發表任何回應。

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