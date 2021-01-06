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助攻男學生追校車！超暖駕駛讚攔車女騎士太猛：台灣最美風景是人

記者徐愷昕／高雄報導

高雄一名高中男學生看到校車在眼前開走，一路狂奔追車，結果遇到三名熱心人士幫忙，讓他能順利搭上校車。事發全程被PO到網路上後，引發熱烈迴響，3萬名網友大讚，「高雄人就是熱情」、「好感動到想哭，天哪」。而《ETtoday新聞雲》也聯繫上了這名錄下影片的熱心駕駛，林先生表示自己當下完全沒有多想，只是出於熱心，很驚訝也很開心後面又有2名熱心人士出現，直呼，「台灣最美的風景是人呀！」

高雄學生奔250m追校車！1駕駛、2騎士接力幫忙終上車　3萬人淚推。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

▲▼高中生眼見校車開走立刻狂奔追車。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

高雄學生奔250m追校車！1駕駛、2騎士接力幫忙終上車　3萬人淚推。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

一名網友5日在「爆料公社二社」臉書社團發文表示，4日早上「拔拔上班時，巧遇一個很溫暖的橋段，正好被他的行車記錄器錄下來，我想這是台灣最美好的風景。」

根據林先生的行車記錄器畫面，地點位於左營的自由二路、明華一路口，只見男學生看到對面的校車開走，他著急走斑馬線過馬路追車。此時，一輛轎車停下來，駕駛想要載學生一程，但被對方揮手婉拒。

林先生見學生繼續狂奔，想要幫忙攔下校車，結果看到校車在自由二路、裕誠路口等紅燈時，已經有一名女騎士搶先告知校車駕駛。而駕駛得知後也打開後車門，讓一路手刀衝刺約250公尺的學生上車。

高雄學生奔250m追校車！1駕駛、2騎士接力幫忙終上車　3萬人淚推。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

▲▼男高中生在大家協力下，狂奔250公尺後終於順利上了校車。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

高雄學生奔250m追校車！1駕駛、2騎士接力幫忙終上車　3萬人淚推。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

此文PO出短短8小時就有超過3萬人按讚，許多網友留言，「很美的台灣人」、「人間處處有溫情」、「哇，大家都超熱心的」、「攔車的姐姐真帥」；也有不少人笑說，「我應該轉頭回家，這天氣真好睡」、「真溫暖，這孩子也很努力奔跑，換做是我，跑著跑著就跑去早餐店，好好吃早餐。」

而《ETtoday新聞雲》也聯繫上這名熱心駕駛，現年40歲從事運食品運輸業的林先生表示，上班途中看到男學生在追校車時，覺得他很辛苦，看了有些心疼，由於自己順路，當下心裡沒有什麼顧慮，出於熱心就想上前幫忙，後來也非常驚訝竟然還有2名熱心人士挺身而出，且其中一名女騎士還直接從旁竄出，騎到校車前面攔車，「實在太猛了，台灣最美的風景真的是人啊」！

►偷偷分享少女秘密！

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