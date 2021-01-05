瘋電影／角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友　灰雞

文／賴賴

瘋言瘋語：

雖然只有一個小時，但是畫風唯美可愛，而劇情飽滿，要精神好的時候看才不會因過多的說明而昏倒，整體結構敢有強烈創意且內容逗趣，每個角落生物都有自己的性格，落入童話故事中，和故事中腳色性格糾結很有意思，很厲害的設計。

構圖實在超可愛，而原本不看好的小灰雞，意外到最後成為超喜歡的腳色，尋找自己身世的小灰雞，不小心和蜥蜴河童，他們都搞不清楚自己是誰而在尋找自我，這整個設定讓朋友的力量出現的意義，孤獨的小灰雞和河童，最好笑的還是炸豬排和炸蝦尾，太可愛了啦，這實在是令人無法不繼續購買他們的周邊商品，強大的商業力量。



片 名：角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友

英文片名：Sumikkogurashi : Good to be in the corner

類 型：溫馨/家庭、動畫、奇幻

上映日期：2020-07-10

片 長：01時06分

導 演：萬九

演 員：井之原快彥 、 本上真奈美

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：威視電影

劇情大綱

為了夥伴，再踏出一步，勇敢走出角落吧！

這天，角落小夥伴們一如往常地窩在他們最熟悉的角落咖啡廳，卻意外發現地下室中一本古老繪本，正當大家看著繪本時，書上的圖案卻突然動了起來，將他們都吸進了繪本世界裡，還變成了桃太郎、小紅帽與賣火柴的女孩等童話故事的主角！正當小夥伴們不知所措時，遇見了一隻不知道自己從何而來的「小灰雞？」，為了幫忙這位孤零零的新夥伴找到回家的路，小夥伴們決定勇敢走出角落，踏上一段奇幻的童話冒險旅程！

▲貓咪掉進童話故事中的桃太郎，桃太郎必須去鬼島打魔鬼。

▲炸豬排和炸蝦尾掉入小紅貓，開心遇見大野狼，追著希望被吃掉。

▲角落是令人最舒適的地方。

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