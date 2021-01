瘋電影／角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友　灰雞

文/賴賴

瘋言瘋語:

雖然只有一個小時,但是畫風唯美可愛,而劇情飽滿,要精神好的時候看才不會因過多的說明而昏倒,整體結構敢有強烈創意且內容逗趣,每個角落生物都有自己的性格,落入童話故事中,和故事中腳色性格糾結很有意思,很厲害的設計。

構圖實在超可愛,而原本不看好的小灰雞,意外到最後成為超喜歡的腳色,尋找自己身世的小灰雞,不小心和蜥蜴河童,他們都搞不清楚自己是誰而在尋找自我,這整個設定讓朋友的力量出現的意義,孤獨的小灰雞和河童,最好笑的還是炸豬排和炸蝦尾,太可愛了啦,這實在是令人無法不繼續購買他們的周邊商品,強大的商業力量。



片 名:角落小夥伴電影版:魔法繪本裡的新朋友

英文片名:Sumikkogurashi : Good to be in the corner

類 型:溫馨/家庭、動畫、奇幻

上映日期:2020-07-10

片 長:01時06分

導 演:萬九

演 員:井之原快彥 、 本上真奈美

國 家:日本

語 言:日語

發行公司:威視電影

劇情大綱

為了夥伴,再踏出一步,勇敢走出角落吧!

這天,角落小夥伴們一如往常地窩在他們最熟悉的角落咖啡廳,卻意外發現地下室中一本古老繪本,正當大家看著繪本時,書上的圖案卻突然動了起來,將他們都吸進了繪本世界裡,還變成了桃太郎、小紅帽與賣火柴的女孩等童話故事的主角!正當小夥伴們不知所措時,遇見了一隻不知道自己從何而來的「小灰雞?」,為了幫忙這位孤零零的新夥伴找到回家的路,小夥伴們決定勇敢走出角落,踏上一段奇幻的童話冒險旅程!

▲貓咪掉進童話故事中的桃太郎,桃太郎必須去鬼島打魔鬼。

▲炸豬排和炸蝦尾掉入小紅貓,開心遇見大野狼,追著希望被吃掉。

▲角落是令人最舒適的地方。

★★★歡迎加入瘋電影家族:https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI