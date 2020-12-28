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瘋電影／太陽之家　蓋一棟房子送給美女母子

文／賴賴

▲▼太陽之家。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

家庭倫理劇情電影，重點在描述人性光輝的一面，雖然有點童話但仍然好看，畢竟電影就是要帶給人類希望，而以蓋房子過程來強調家庭關係的衝突妥協和解，相當有意義，雖然這片劇本內容稍嫌平淡，不過因為許多大牌加持，使得電影商業性提高，因為這些演員會想來看看這是怎樣的故事，整體感是好看的。

看電影便可發現，日本的房子實在比台灣便宜太多，所以可以行善蓋房子給需要的弱勢人口住，這在台灣根本是天方夜譚，而透過蓋房子的過程，使得家庭分子緊張關係溶解，為有意義的共同目標努力而獲得更多正能量加持，化解誤會冰釋前嫌，還是蠻有意思的，適合打發時間的作品。


片　　名：太陽之家
英文片名：Family Bond
類　　型：劇情
上映日期：2020-09-25
片　　長：02時02分
導　　演：権野元
演　　員：長渕剛(Tsuyoshi Nagabuchi) 、 飯島直子(Naoko Iijima) 、 廣末涼子(Ryoko Hirosue) 、 永山瑛太(Eita Nagayama) 、 山口麻友(Mayu Yamaguchi)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：天馬行空

劇情大綱

把眼睛閉上，就能慢慢看見將來會蓋在這裡的房子喔！

信吾（長渕剛）是鎮上首屈一指的木匠工頭，給人滿滿「硬漢」印象，渾身散發職人光采的他，同時也是個古道熱腸的男人，他的夢想是希望帶給所有人快樂與滿足。他有一位能幹的妻子美沙希（飯島直子），以及正值青春年華的女兒柑奈（山口麻友），三人過著平凡幸福的日子。

直到某天，信吾在工地遇見了美女保險員芽衣（廣末涼子），芽衣是一名單親媽媽，與小學二年級的兒子龍生相依為命。總是對美女無法招架的工頭大叔，不僅買了保險，還莫名答應芽衣把龍生帶回家照顧二個星期。面對害羞內向、缺乏父愛的龍生，信吾決心要好好鍛鍊龍生，讓他成為一名正港的男子漢。龍生逐漸敞開心房，真心愛上這個像是「父親」一樣的工頭大叔。

隨著兩人感情愈來愈好，信吾默默作出了一個決定，要為芽衣和龍生母子親手打造一間房子，卻也因此和妻子、女兒，以及徒弟高史（瑛太）關係陷入緊張，直到某天，一名自稱是龍生父親的男人突然出現…。

▲▼太陽之家。（圖／yahoo）

▲夫妻都是古道熱腸的好心人。

▲▼太陽之家。（圖／yahoo）

▲孤兒寡母令人心疼。

▲▼太陽之家。（圖／yahoo）

▲蓋一棟房子送給母子，也意外和自己養子和解。

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