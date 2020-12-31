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霧淞染白山毛櫸步道！他一開園直衝「飄冰霰1hr」：拍到超仙美照

▲▼太平山山毛櫸步道。（圖／網友劉斌書提供）

▲太平山更化身銀白霧淞仙境，山毛櫸步道飄下冰霰。（圖／網友劉斌書提供，以下同）

記者謝承恩／綜合報導

冷氣團南下發威，全台各地氣溫降到10度以下，2千至3千公尺高山更跌破0度冰點，昨半夜及今清晨吸引不少民眾上山追雪，太平山更化身銀白霧淞仙境！一名網友31日清晨上太平山，公路沿途山色一片銀白，他6點就等在太平山管制站，直到6點45分開園，入園就直衝山毛櫸步道，拍下數張夢幻的超仙景緻。

▲▼太平山山毛櫸步道。（圖／網友劉斌書提供）

▲太平山山毛櫸步道深處的瞭望台木棧道上染上一層雪白。（圖／網友劉斌書提供）

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劉姓網友指出，他31日清晨一早就開車到太平山上等入園，還沒抵達管制站，沿途山景一片雪白，等車子抵達到翠峰湖停車場，放眼望去都是霧淞非常美，現場車輛也很多，大家都是打算前往翠峰湖、望洋山等著看雪的。他決定往太平山深處的山毛櫸步道前進，走了90分鐘抵達觀景台，約8時、9時天空狂下冰霰，讓他拍下不少超仙美照。

▲▼太平山山毛櫸步道。（圖／網友劉斌書提供）

▲現場溫度約零下5度，冰霰更是漫天飛舞，因位置較靠深處，現場人煙稀少。（圖／網友劉斌書提供）

「大概在抵達翠峰湖、望洋山的天空都還是藍的，很乾淨，但水氣較乾，一直走到山毛櫸步道，越往深山走去，靠近背陽處，就開始飄霧氣，現場都沒有什麼人，階梯和瞭望台都是雪，景色更夢幻。」劉姓網友表示，當時氣溫很冷，大約零下5度，放眼望去都是厚厚霧淞，他在現場待整整一小時都在飄雪花。

▲▼。（圖／翻攝自太平山官網）

▲太平山國家森林遊樂區地圖。（圖／翻攝自太平山國家森林遊樂區官網，點圖可放大）

▲▼太平山山毛櫸步道。（圖／網友劉斌書提供）

▲山毛櫸步道因靠近太平山國家公園深處，偏向背陽處，霧淞更厚實。（圖／網友劉斌書提供）

他建議，如果有要上山的民眾，因為步道濕滑，可以準備登山杖、雨鞋進去，不然容易滑倒，加上水氣霧氣重，不穿雨鞋的話，容易濕冷。

▲▼太平山山毛櫸步道。（圖／網友劉斌書提供）

▲太平山山毛櫸步道的階梯濕滑，民眾上山可準備登山杖及雨鞋。（圖／網友劉斌書提供）

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