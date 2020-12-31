氣象局揭今天「高山下初雪」機率　陽明山只有飄冰霰原因曝

記者賴文萱／台北報導

最強寒流冰封台灣，今天在七星山主峰及陽明山二子坪都被目前下了冰霰，有如北國銀白仙境，不過仍遲遲沒有真正下雪。氣象局指出，雖然這波寒流溫度夠低，但由於水氣沒有那麼多，因此還沒能下雪，預測北部、東北部1000-2000公尺山區，如太平山或東北角山區等，今天或許還有一點機會下雪。

2016年霸王寒流來襲時，不少地方都出現下雪狀況，不少追雪族也紛紛期待這波寒流也能出現這樣的盛況。不過，氣象預報員劉沛滕表示，雖然這波寒流溫度夠低，但由於水氣沒有那麼多，所以昨晚至今還沒觀測到有下雪狀況。

目前預報，大台北東側靠宜蘭山區部分水氣稍多，這地區1000-2000公尺山區如太平山或東北角山區今天或許還有一點機會下雪。

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至於大屯山部分，氣象局表示，鞍部氣象站早上7點有少部分下霰狀況，但比較短暫、量也不多，目前看起來大屯山水氣不多，下雪機率低。

▲陽明山二子坪下冰霰。（圖／記者李毓康攝）

一名網友在「發現陽明山」臉書公開社團發文，引起熱烈討論。根據他貼出的照片，當時氣溫顯示零下2度。他回覆網友的留言說，「飄一些雪花了，一陣一陣的」、「目前是下冰霰中，不多，一陣陣的」、「手快凍僵。」

▼陽明山二子坪下冰霰。（圖／記者李毓康攝）

至於元旦該去哪迎曙光，氣象局表示，大台北、東半部雲量多，明天為陰天，要看到元旦曙光機率低，尤其花東、東北角可能還會有局部小雨，西半部雲量雖偏多，但可以碰碰運氣。

氣象局認為，在高山上看到曙光的機率最高，如阿里山、合歡山等高山，有機會在雲層上面看到曙光。