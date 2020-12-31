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瘋電影／午夜天鵝　2020最好日本電影沒有之一

文／賴賴

▲▼午夜天鵝。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

恭喜草彅剛昨天才公布的，新婚愉快。這部電影超好看，你無法選擇原生家庭選擇父母，正如你無法選擇性向性別是一樣的，與生俱來的突兀，問一萬遍為什麼也不會有答案。這部片個人認為是今年度日本推出最好的日本作品，在這個疫情混亂市場，迫使娛樂航空事業都瀕臨崩潰決堤的環境下，殺出來最恰到好處且言之有物，看完久久無法離座，因為淚流不止，後勁十足，五顆星推薦的好作品。

所有專業配合無可挑剔，導演手法相當純熟，以手動攝影方式帶入近真實拍攝感，也解決景深不足以作軌道安排，而貧脊的居家環境正如兩位主角的生存環境，剪輯、燈光、美術加上好聽到死的襯底音樂，無可挑剔的完美，編劇非常厲害的挑選了這個題材，家暴女和跨性別叔叔，兩個被老天爺遺漏的倒楣鬼，苟且生存在燈火闌珊的角落，天地之大，竟沒有容下他們的地方，芭蕾舞成為兩人生命中燃起的曙光，這個高貴堂皇的藝術，竟能夠和自己有所連結，電影配樂之催淚，看完真的非常感動，這樣的作品，為跨性別低調吶喊：請你們寬待他們吧。會的，看完電影，這難以遺忘的痛楚，我會記得以後如果有機會遇見他們，至少給他們一個溫暖的微笑。

片名叫午夜天鵝，除了叔叔在夜晚穿上芭蕾舞服裝和其他跨性別舞者跳著芭蕾舞以外，天鵝公主的故事也是，在天亮時天鵝公主必須變回天鵝，於是在午夜時分是最傷心的時刻。

這部片的兩位主創都非常適當，草彅剛換上女裝，優雅的肢體眼神，濃妝艷抹，那麼不協調的一張臉，已經說明這個腳色，該如何混亂的成長，他是男還是女，他自己沒得選擇，國中天才芭蕾舞女孩，不被祝福的被生下，母親總是埋怨發洩，她自殘得體無完膚，像是告訴自己為什麼要存在，又只能無奈地活下來，超強的劇本光是兩個人站在一起就可以想像，是多有戲，非常非常非常推薦的好作品，電影流暢好看，小女孩應該可以拿到日本奧斯卡最佳新人無誤。

片　　名：午夜天鵝
英文片名：Midnight Swan
類　　型：劇情
上映日期：2020-12-31
片　　長：02時05分
導　　演：內田英治(Eiji Uchida)
演　　員：草彅剛(Tsuyoshi Kusanagi) 、 服部樹咲(Hattori Misaki) 、 水川麻美(Asami Mizukawa)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：天馬行空

劇情大綱

「像我們這種人，只能獨自活下去，所以一定要更勇敢才行。」

午夜時分，在新宿的人妖秀舞廳，濃妝豔抹的跨性別者凪沙（草彅剛 飾）在舞台上一邊賣笑、一邊跳著蹩腳的天鵝湖。為了錢，凪沙同意暫時收留親戚的女兒一果（服部樹咲 飾）。時值青春期的一果長期受到酗酒母親（水川麻美 飾）暴力對待，不僅沉默寡言，甚至有自殘傾向。當她出了車站，看著眼前親戚口中的「叔叔」，儘管困惑，卻也沒多說什麼。

就這樣，總是苟活在社會角落的凪沙，遇上無依無靠的一果。某天，一果經過芭蕾舞教室深受吸引，並在舞蹈老師的積極邀請下加入學習。然而，為了支付學費，一果開始瞞著凪沙從事非法打工，卻讓自己身陷險境，讓凪沙不得不出面善後。也因此，凪沙得知了一果驚人的舞蹈天分，看著一果翩翩起舞的身影，他在一果的身上找到自己嚮往多年的少女夢，以及成為母親的渴望，他決定不計代價也要幫助一果完成躍上舞台的夢想！

▲▼午夜天鵝。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲寄住叔叔家，原來叔叔是跨性別且慢慢疼愛自己。

▲▼午夜天鵝。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲女孩找到心靈寄託芭蕾舞，而且具有天份。

▲▼午夜天鵝。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲沒有人能夠選擇原生父母，即使他們不愛自己。

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