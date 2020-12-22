瘋電影／熱血合唱團　每個人都需要被鼓勵

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部電影在大陸仍有七千萬人民幣的票房，大陸市場真的實在是太強大了，這部片可謂是劉德華傷後復出的復健電影，所以不能以正常角度評論，總之劉德華能好起來比任何事情都開心，電影就不要太計較。

光看片名合唱團，就可以確定是小眾市場，而片中多半是提攜香港新人，雖然演技乏善可陳卻都還外貌不錯，前途指日可待，沒有劉德華，這一代香港新人沒有市場沒有環境，沒有劉德華幫忙還真的會很辛苦，雖然劇本毫無新意，但立意甚佳，出資老闆勇氣可嘉，而大陸票房大陸新聞批評連連，但這票房已經很漂亮啦，在這個疫情時期，電影燈光美術都到位，就是鼓勵年輕人不要妄自菲薄看輕自己，這算是對香港年輕人的鼓勵作品，不論外面環境多艱苦，沒有衝不破的難關。

劉德華傷後復出的電影，描述一群低端青少年，沒有家庭背景，學校表現又不佳，被發放到合唱團最後評估，劉德華老師則是失意指揮家，就這樣互相取暖彼此鼓勵的故事，這不是一部看劇情的電影，這部電影看的是骨氣，香港這麼貧乏環境下還能拍完，且大陸票房七千萬，劉德華的風骨在兩岸有一定的地位，盡一己之力去拚搏，不一定要用吵架的，電影立意甚佳。



片 名：熱血合唱團

英文片名： Find Your Voice

類 型：音樂/歌舞、劇情

上映日期：2020-12-04

片 長：01時36分

導 演：關信輝

演 員：劉德華(Andy Lau) 、 尹揚明 、 吳岱融 、 盧冠廷

國 家：香港

語 言：粵語

發行公司：双喜電影



劇情大綱

由天王劉德華領軍造夢的《熱血合唱團》講述了三等學校的問題學生在學校闖下大禍後，被要求參加一個「熱血合唱團試驗計畫」。別無選擇的學生只得遵從。之後，在音樂界著名華裔指揮家也答應作為該合唱團的指揮後，合唱團與指揮家正式開始了他們的高歌之旅……。透過音樂，給自己的迷惘人生一個熱血成長的機會！

▲代表香港的一群孩子，在逆境中成長。

▲所以有個好老師很重要，亂世中也要有英雄挺住。

▲劉德華完全看不出來受過傷。

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