新冠肺炎一週年　蘇貞昌：感謝同胞團結，讓台灣更有力、更美麗！

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎肆虐臺灣一週年，行政院長蘇貞昌在指揮中心成立後，首度出席每週三例行記者會，感謝防疫人員辛勞。他在致詞時表示，他為身為國家一份子為榮，也感謝台灣同胞團結，讓台灣在世界佔有一席之地，讓台灣「更有力、更美麗」。

新冠肺炎台灣防疫有成，目前國內累積797例確診，分別為702例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡，661人康復解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心今（30）日舉辦「守護臺灣 COVID-19防疫一週年」記者會，播放30分鐘紀錄片《我們》，蘇貞昌也與陳時中、周志浩、莊人祥等防疫人員一同觀賞首播。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中看完影片後上台致詞表示，自己親身跟大家一路走來，看了大家講的話很感動，防疫戰役不好打，面對太多的未可知，台灣的防疫團隊在總統與院長領導下走過來了，雖然以後還有仗要打，但有信心能與台灣人民站在一起，度過這場戰役。

▲防疫滿一週年，行政院長蘇貞昌與指揮中心全體合照留念。（圖／記者洪巧藍攝）

蘇貞昌在致詞時也提到，自己是一個很用感情的人，看了影片的確被感動到了，但看了影片覺得還少一段，就是記者朋友長時間堅守崗位、詳實報導，應該也要記錄起來。他表示，台灣防疫之所以會成功，就是民主、自由、公開、透明，比起中國大陸的蠻橫強勢好上很多。

蘇貞昌強調，就是因為碰到這場百年大疫，世界才知道台灣有多了不起，因為在能面對這類不可知的病毒時，台灣不只能自己安全、堅挺、幸福，還囊幫助世界上需要幫助的人，而因為這場武漢肺炎疫情，台灣也更加覺得自己同舟一命，也更加知道，只要團結一致，就更有力。

最後，他提到，希望大家看了影片，知道我們是怎麼走過來的，以及要怎麼面對將來。最後也與防疫人員大合照，並逐一發放「牛轉乾坤」糖果給現場媒體，感謝一年來堅守崗位的辛勞。