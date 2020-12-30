冷風颼颼熱血依舊沸騰！台北跨年晚會ｘ台北燈節祭高科技藝術展演模式　2021一開場就玩翻台北！

▲2021台北跨年晚會超大陣仗，讓民眾相當期盼、熱血沸騰。（圖／翻攝自2021臺北最HIGH新年城跨年晚會官網）

生活中心／綜合報導

年末氣溫驟降，但告別2020、迎接全新2021的期待感卻讓人格外興奮，就算冷風颼颼也還是熱血沸騰，台北市從2020冬季到2021春天，都有一連串大型活動為新的年度暖身。大量運用科技結合藝術展演的跨年晚會，揪團一起看101煙火倒數歡呼，年後2/26～3/7還有串連台北市舊城區及在地店家的台北燈節，2021就用玩翻台北做開場！

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▲陳宜盈執行長分享，跨年晚會的高科技展演呈現將令人震撼。（圖／陳宜盈提供）

負責跨年晚會活動的濪濪股份有限公司陳宜盈執行長表示，「2021臺北最HIGH新年城跨年晚會」最吸睛的特點在於高科技的技術支持，主打科技藝術展演的跨年晚會，有別於以往僅以空拍機拍攝101，今年建置了20台攝影機，透過高運算傳輸到系統中，展現出完整的煙火施放樣貌，不用擔心風向、轉播角度限制，在家裡透過螢幕就能欣賞到煙火全貌。除此之外，此次晚會轉播也出動體育賽事的頂級拍攝規格，打造晚會「即時自由視點」，全視角完美捕捉偶像唱跳的迷人身影，讓螢幕前的你彷彿身歷其境；遠傳電信5G更為跨年晚會提供了大頻寬、低延遲的高端技術，讓粉絲跟舞台上的偶像視訊同步演出，達到百人以上同步連線，就算不能到現場，也能克服空間限制，與偶像零距離同台！

以往看轉播最擔心想看的角度沒有被拍到，今年跨年晚會將採「Multi View」多視角技術運用，在家中透過螢幕也能在雙導播的合作下隨選隨看，想看什麼角度就看什麼角度。陳宜盈執行長分享，今年的跨年晚會光是前置籌備作業與演練就花了4個月，也與新創團隊合作，溝通上更需要花大量時間對接，就是希望帶給現場及螢幕前的每一個人別出心裁的震撼感受，陳宜盈執行長更透露，今年的跨年晚會轉播還有小彩蛋，廣告時間絕對不無聊！

而今年度跨年晚會因應疫情，管制區將採實聯（名）制進場，可使用身分證、台北通APP、myCode，HIGH到尖叫也別忘記口罩要全程戴好戴滿，不管是在現場或是在家中看轉播，都能安心迎接2021。

▲2021台北燈節將於甫落成的萬華車站舉辦，將串聯在地商圈和舊城區，帶給民眾不同與以往的文化體驗。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

農曆春節後輪到台北燈節登場，接力帶你玩翻台北舊城區，「2021台北燈節」今年將於甫落成的新萬華車站前廣場舉辦，和合佰納武曉蓉總監表示，萬華是個繁華的歷史街區、文化底蘊豐富，尤其艋舺廟宇多，擁有特殊的文化色彩，2021台北燈節將融合歷史街區，藝術策展人Akibo老師邀請多位作品風格具未來感的視覺藝術家一起進行創作，「元宵節，全台各地都在辦燈節，但台北市的優點跟特別之處在於觀念新穎、勇於嘗試、敢衝。」武曉蓉總監分享，也因為台北融合了傳統與創新的氛圍，明年登場的台北燈節規劃亦展現與時俱進的精神，將嶄新的創意結合萬華獨特的廟宇文化、融入台北城市意象，帶觀者從傳統走向未來。





▲曾策劃過多項大型活動的武曉蓉總監指出，了解地方故事之於地方性的策展相當重要。（圖／記者黃克翔攝）



2020在疫情衝擊下，觀光旅遊業首當其衝，國旅大爆發熱潮一波接著一波，而武曉蓉總監也指出，不能出國大家都很悶，台北以往不會是台灣人旅遊首選，因此活動內容特色就更為關鍵，2021台北燈節除了活動吸睛有亮點之外，要怎麼讓大家來參與完燈節之後，還能「對艋舺多一層深層的記憶，把這個地方的故事帶回家」，而非單純來看看熱鬧，這是他們一直在思考的問題，因此在規劃燈節的時候，也與在地商家和旅遊業者合作、串連地方社群，透過產品本身的實力和旅遊業者的遊程包裝，更加強在地人的認同感，她也將遊程比擬為豐富菜色，道道主菜、小菜、甜品如何安排出最吸引人的模式才是重點，無論是親子族群、文青、長輩，通通都有合適的遊程規劃，各種旅遊路線讓人意猶未盡。

對於年年都要舉辦的活動，如何一年一年激盪出新的想法，武曉蓉總監強調，一定要花心力在前期準備，「做一個地方的策展活動內容，首先要了解這個地方的故事，然後要想故事包裝，要把感動性跟內涵提出來才能打動人，更要知道自己想要打動什麼人。」而過程雖然辛苦、耗時費工，但她也期許能不斷進步，透過規劃地方性的大型活動，讓這個地方的故事被更多人看見，就是最棒的成果。

武曉蓉總監再透露，2021台北燈節除了有「科技牛」主燈營造出滿滿的聲光效果之外，更有巨星級的國際IP登場，絕對會讓人眼睛為之一亮，還有多位國際級藝術家的燈籠作品出現眼前，更可以和滿周歲的圓寶一起同樂，令人期待值飆升，迫不及待想揪團走逛萬華賞燈。