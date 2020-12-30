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實測被蜜蜂螫！左手腫成「哆啦A夢拳頭大」　結果曝：不想再被叮

▲▼肉身實測被蜜蜂螫。（圖／網友堯仔授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲工蜂的細針旁有兩根感針。（圖／網友堯仔授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

蜜蜂的螫針因為有倒鉤，所以只要螫人，自己也會送命。先前有人好奇，以演化論來看，虎頭蜂因可一直螫人，所以存活至今還合理，但是螫針有倒鉤的蜜蜂怎麼沒被淘汰呢？貼文一出，就有自稱養蜂第四代掌門人的堯仔實測，完整記錄被蜜蜂螫的過程，並解釋為什麼虎頭蜂可以螫人螫很多次。

網友堯仔在PTT的Gossiping板上發文，解釋為何胡蜂（黃蜂）、長腳蜂（黃蜂類群）和虎頭蜂螫人時可以一直刺，但蜜蜂卻刺一次就得犧牲生命。他提到，蜜蜂的螫針是針對「哺乳類動物」皮膚而設計的，其經由產卵管變化成螫針，一刺進皮膚，針上的倒刺阻礙拔出，就會連同毒腺、毒囊從蜂體撕斷。

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▼平時看到的蜜蜂針其實是銳利的螫針鞘。（圖／網友堯仔授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼肉身實測被蜜蜂螫。（圖／網友堯仔授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼肉身實測被蜜蜂螫。（圖／網友堯仔授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼堯仔手繪蜜蜂體內構造。（圖／網友堯仔授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲肉身實測被蜜蜂螫。（圖／網友堯仔授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

事實上，蜜蜂螫人時，需要花相當長的時間才能刺穿皮膚，有時還沒成功進入皮膚就被趕走，因此，為了在死亡後仍能有效注射毒液，分離的螫針、毒囊和屁股尾端肌肉依舊可以持續注射毒液；蜜蜂也因而有了不易拔出的倒鉤螫針、易撕斷的屁股毒囊，以及能獨立反射的肌肉動作來注射毒液。

工蜂的細針兩側各有一根感針，當螫針刺進敵人皮膚時，感針就會向外滑動而使針越刺越深，毒囊也會因收縮而使毒針更深入，直到毒液完全射進敵人身上後，工蜂才會「鞠躬盡瘁、死而後已！」原PO提到，螫針平時其實是藏在腹部末端體腔內，「我們看到的蜜蜂針其實是銳利的螫針鞘。」

▲▼肉身實測被蜜蜂螫。（圖／網友堯仔授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲堯仔肉身實測被蜜蜂螫。（圖／網友堯仔授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO接著便抓了一隻守衛蜂「貢獻生命」，實測蜂毒在皮膚內的反應及時間。從畫面可以見得，守衛蜂起初因螫針倒鉤卡在原PO身上而暫時無法脫離，轉了好幾圈，留下毒囊、毒腺和螫針才離開；原PO故意不移除螫針和毒囊，讓其能夠節奏的持續抽動30秒至1分鐘，直到毒液完全注射後才拔針移除。

原PO的左手隨著時間越腫越大，經過5分鐘後腫得像「蚊子叮的包」，10分鐘後除了痛，還有一陣燒灼感，一直到1小時過去了，「這個時候已經不痛了，碰到才痛，整個拳頭像哆啦A夢一樣圓」，12小時後則已無感，「只剩腫脹！」

▲▼肉身實測被蜜蜂螫。（圖／網友堯仔授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲12小時後才無感！（圖／網友堯仔授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO解釋道，蜜蜂螫人會散發出香蕉的味道，「主要是警告費洛蒙，用來標記敵人」，進而再吸引同巢的工蜂攻擊；不過事實上，只有在蜂巢附近被螫才會引起同巢攻擊，不論是工蜂、虎頭蜂或長腳蜂，其實都不會主動攻擊人。

原PO也從羅賓.愛德華（EDWARDS, ROBIN）1980年出版的書籍「工蜂：牠們的生物學和控制」（Social Wasps: Their Biology and Control）中，整理3點「為什麼虎頭蜂可以叮很多次」的原因：

1.胡蜂類的細針倒刺較鋒利，可以切斷皮膚纖維
2.胡蜂類的倒刺比蜜蜂的倒刺小
3.蜂類的肌肉比蜜蜂強壯，能夠在螫人後回收再刺

原PO實測後也笑稱，「不管怎樣，我都不想被虎頭蜂叮！」貼文曝光後，不少網友留言回應，，「用生命做實驗！推」、「專業喔」、「賣命演出給推了」、「蜜蜂犧牲了QQ」、「為了PO一篇優質文用自己做實驗太感人了吧」、「想看虎頭蜂的人體實驗！敲碗」、「感覺好痛！辛苦了」、「推實驗精神，太強了」。

本文經FB粉專「恩典蜜蜂事業」授權引用

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