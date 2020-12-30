台中正妹補教老師！　靠斜槓外送員有了一筆存房基金

▲小樺為了追求更好的生活，決定當起foodpanda外送員。（圖／記者湯興漢攝，下皆同）

生活中心／綜合報導

不論是北漂、中漂、南漂，不少遊子在異鄉打拼，漂浮多年卻因萬物齊漲就是薪水不漲而無法購入屬於自己的小窩，想要當個「斜槓青年」增加業外收入，卻又苦無時間或是另一技之長，而2020年意外飛來一隻「疫情黑天鵝」，開啟美食外送平台的啟動元年，在台中的正妹補教老師阿樺，就是看中外送員的工時彈性、肯努力就能賺錢的特性，投身外送員行業，她說：「在外打拼多年，一直是個月光族，從半年前開始斜槓外送後，存款才開始增加！距離自己購入一間小套房的夢想也越來越近了！」



▼小樺平日是在補教機構上班，假日則當起foodpanda外送員。



[廣告]請繼續往下閱讀...

學生眼中的美女老師！為意外支出開口借錢

五年前毅然決然從家鄉新竹漂到大台中定居，當時很順利的找到心中理想職業「補教老師」，雖然要面對國小學生的調皮搗蛋，但阿樺都十分有耐心的勸導，更被補習班學生封為「最漂亮的鄭老師」，而阿樺也在此得到滿滿成就感，說起話來輕聲細語的她，向記者透露：「補教業的薪資雖然穩定，但一人隻身在外，房租、水電、日常開銷的費用，讓我真的是個月光族。」

她回憶，曾有一次臨時要支出一筆近5000元的費用，攤開存款卻驚覺無力負擔，獨立又文靜的她不願與親朋好友開口，只好向老闆預支薪水，但經歷過這件事，阿樺開始有了想要開拓副業的想法，要追求更美好的生活！但同時她面臨到與許多人一樣的問題，要從何開始？

▼脫下外送員服裝，小樺私底下也是擁有小麥色陽光肌膚的正妹。

▼小樺除了外送，假日也喜歡到戶外踏青，體驗不同生活。

熊貓男友激勵！ 正妹外送員正式上線

而阿樺的男友正是熊貓外送員，商議過後阿樺也決定加入，而她說出考量的原因也十分實際，當時她評估，自己的租屋處到公司騎車要半小時，中間的車程其實不短，加上補教業的上班時間是10點，比朝九晚五的上班族還要晚一些，她就決定利用早上的時間兼職，如遇到寒、暑假就有更多時間可以排班，這樣既不影響正職工作又有業外收入。

以她老師的身分她認為:「foodpanda在事前的教育訓練內容很多元，連急救課程都有，讓我一開始對外送員風吹日曬又不安全的認知完全改觀。」她也分享，女性外送員雖然比較少見，但是她也意外發現，許多店家對外送員十分親切，今年夏天很熱的時候，她接到一單手搖飲的外送，取完餐要出發時，卻被店家叫住:「你們辛苦了，這杯請妳喝!」，讓她滿滿的感動。

還有一次，她送一份顧客訂購的早餐到社區，就在客人面前拿出早餐時，裡邊的咖啡卻灑了一地，當下她真的驚慌失措，也十分懊惱難過，正要聯繫客服人員時，顧客居然親切的安慰她：「妳們平時外送辛苦了，別在意！」，而社區的管理人員更是協助清潔善後。

這些看似小小的故事，卻讓阿樺有著大大轉變，她笑著說:「我以前屬於很內向的那種人，但加入foodpanda後遇到太多好人好事，讓自己也開朗起來了；剛開始跑的時候，每每在路上遇到夥伴跟我點頭打招呼，我都不太好意思回應，但久而久之，我也融入了這個大家庭，也能大方向夥伴們打招呼了！」

兼職foodpanda人生開外掛 存款開始大突破

而最開始的初衷，阿樺不諱言就是要改變人生，加入外送員資歷半年的她說：「我終於有存款了！」。她沒想過要回故鄉，愛上台中的她想要根留台中，最終願望就是想在台中買一間小套房，她也評估過台中最便宜的套房約要百萬上下，自備款最少也要抓30~50萬，這五年來想歸想，但存款無進帳也是白談；轉機就在這半年，兼職讓她不再月光，更讓存款大躍進，她開心的說：「我離夢想又更進一步了！」

美食盡收！ 正妹意外成為饕客達人

訪談到最後，阿樺開心的說，孤身來到台中人生地不熟的，常常連左右都分不清楚，當時就是「兩點一線」只認得上下班的路途，自從兼職以後，大街小巷的穿梭，「連路痴都不路癡了！」

而阿樺也會記下經常接單的店家，她說：「很多開在巷弄中的店家，自己原本都不曉得，因為兼職外送而有機會知道後會偷偷記下，休假的時候就會去品嚐。」這也意外讓她成為領路的美食達人，當朋友們問起，她就能馬上提供好吃的餐點，成為美食報馬仔，她自己最後笑稱：「這也是我兼職後另類的收穫！」

▼小樺用閒暇時間替自己的薪水「開外掛」，讓自己的生活過得更美好。

-------------

現在就和正妹一起外送吧►►►

