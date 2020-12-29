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新竹地院「鬼樓城」照片曝光！外行領導內行　工人蓋到圓形禿離婚

2012年8月動工的新竹地方法院辦公大樓如今傳出工程款爭議。（讀者提供）

▲2012年8月動工的新竹地方法院辦公大樓如今傳出工程款爭議。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

新竹地方法院新建辦公大樓於2015年2月竣工後，初驗的時候由庭長、法官所組成的主驗官群，一開始拿著硬幣敲擊牆面進行驗收，從聲音上判斷營造商施作「空心牆面」的缺失，之後又要求所有人拿著金屬鎚子敲擊牆體去進行驗收，儘管專業的工程人員否決這樣的驗收方法，但主驗官群仍以此方式驗收，直至營造商在牆體注入環氧樹脂提昇至無異音，竹院事後卻拒絕支付衍生的工程款，導致雙方對簿公堂。

登山營造的工程人員指出，這就是法官「不懂的裝懂」始末以及後果，衍生的環氧樹脂提昇額外工程款卻要他們承擔，體質不良的營造公司常常就這樣收不到款項被「弄倒」了。最讓工程人員氣憤的是，在告知主驗官不能這樣驗的時候，竟然還被反嗆「我是主驗官！我說了算！」。

依據中華民國行政院公共工程委員會對於牆體的參考基準，工程人員強調「完工的牆面的基準是粉光面無破損、刮傷、澎突、裂縫，包含無起沙剝落就算是合乎工程標準了」沒想到法官們拿著金屬鎚在那邊敲牆聽聲音，無論是為了驗收還是公共安全，這都完全是錯誤的方法，甚至有人調侃法官：「好險沒有拿法鎚來敲」。

整棟竹院的牆面被貼滿膠帶做記號的大叉叉。（讀者提供）

這些荒謬驗收的方式，工程人員控訴院方是「外行領導內行」，在長時間驗收無法完成下，營造公司內部的專案經理因「有理說不清」導致壓力過大造成圓形禿的健康問題，更有工程人員因為驗收過程中，院方不斷更改施工內容，使得工時不斷延長，罹患高血壓後跟老婆鬧翻離婚。

工程人員表示，在主驗官進行「打音法」驗收前，營造公司就已經已經「拉拔試驗」的牆面測試，事後證明牆體安全無虞，但主驗官群還要不懂裝懂，以非專業人員的離譜「打音法」方式進行驗收，衍生工程款後又不願負責，如今雙方才會走上司法一途。

驗收時，主驗官群拿著鎚子四處敲打牆面。（讀者提供）

知情人士則指出，其實「外行領導內行」的狀況，在公家單位早是屢見不鮮，在法院的建造上，主要由公共工程委員會負責，庭長和法官只是籌建小組，監造人其實是建築師，驗收不過的原因，常常都是因為不懂的人在做，所以才會有狀況發生，只能說主驗官是為了法院的建築求好心切，而雙方的不信任，卻浪費到民膏民脂。


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