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新竹地院爆「拖欠6000萬工程款」　外行法官拿鎚驗收！慘淪鬼樓城

新竹地方法院的綠能建築加上設計感十足，成為許多人拍照打卡的景點。

▲新竹地方法院的綠能建築加上設計感十足，成為許多人拍照打卡的景點。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

蓋了5年、斥資16.5億元的新竹地方法院啟用後，美侖美奐的綠能建築打破法院冰冷形象，成為當地「今天去竹院了沒？」的熱門打卡景點。本刊卻接獲爆料指出，竹院因離譜的驗收方式和拖欠工程款的問題，被營造商一狀告上法院，對簿公堂後結果在竹院被審理，聲請移轉上訴到最高法院皆遭駁回，成為真正的「球員兼裁判」的情況。

8年前，曾獲2次金質獎的知名營造商「登山營造」標下竹院辦公大樓新建的主體工程，5年前竣工後，由時任新竹地方法院庭長、法官所組成的主驗官群，在驗收時認為建築的牆體過於單薄，以金屬製鎚子敲擊牆面後，認定建商蓋「空心牆」而遲遲不肯驗收。

替代役男拿著鎚子敲牆壁，協助主驗官找出異音的位置。（讀者提供）

工程人員透露，主驗官群完全是由一群不懂工程的人所組成，在驗收的時候，竟然離譜的拿著「鎚子」在牆上四處敲打，說這樣可以聽出哪裡有問題，因為竹院占地偌大，甚至動員一群書記官、替代役一起來敲，只要鎚子打到哪裡覺得有異音，「感覺」像是空心的部份，就會用膠帶在牆面貼上「大叉叉」的記號，讓整棟建築被人說是像貼滿符咒的「鬼樓城」。

實際上，院方找來第三方鑑定，實驗結果證實牆體沒有「空心」的問題，而使用鎚子的「打音法」（打診法）是需要搭配專業的接收麥克風、資料擷取器、工業手提式電腦等專業工程器材，絕非庭長、法官帶著替代役敲敲打打就能聽出牆體問題的。

時任司法院長賴浩敏率領竹院江德千院長等人舉行動土儀式。（讀者提供）

由於雙方對於驗收方式的意見僵持不下，基於主驗官「就是要一個無異音的牆面」的主觀想法，最終登山營造接受以低壓灌注「環氧樹脂」（epoxy）補強牆體的工法處理，結果衍生出5、6,000萬工程款，時至今日竹院仍是遲遲不肯支付。

2年前，登山營造找上工程會協助，遭到竹院態度強硬拒絕調解，無奈之下只好提告，但因為被告就是竹院，聲請移轉到台北地院又被駁回，向高院及最高院抗告也不成，理由是「不會有偏頗之餘」。讓營造商氣急敗壞，決定投書媒體，將這荒謬的狀況公諸於世。


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