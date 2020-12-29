俄國核攻擊潛艦「花豹號」升級　船員居住環境改善還裝導彈

▲俄國的白班狗魚-B核動力攻擊潛艦。（圖／取自俄羅斯國防部）

實習記者陳培鈞／綜合報導

俄羅斯的攻擊潛艦「花豹號」在上周完成改裝升級，俄國防部官員表示，潛艦已離開造船廠，將重新下水，並在碼頭完成後續升級工作。升級後的花豹號，不僅更換電子武器、控制系統、通信、導航、聲納、戰鬥控制系統等，還加裝靜音設備，大大改善船員的居住環境，並裝載卡利布（Kalibr-PL）巡航導彈。

根據《塔斯社》報導，服役於北方艦隊的971級攻擊型核潛艦花豹號，在2011年進入北德文斯克的茨維茲杜卡造船廠（Zvezdochka shipyard）進行升級維修，原本預計在2015年完成升級工作，但工程延宕，遲至今年才完工。

俄羅斯海軍司令艾夫梅諾夫（Nikolai Evmenov）表示，造船廠已完成了潛艇的修理和現代化武器的更新，之後會在碼頭完成剩餘的升級工作；花豹號此次更換了電子武器、控制系統、通信、導航、聲納、戰鬥控制系統等裝備，內部也有安裝靜音設備，預計會降低潛艦下水時產生的噪音，大幅改善船員的居住環境，有助提高提高士氣。此外，升級後的花豹號，還裝載了卡利布（Kalibr-PL）巡航導彈。

971級攻擊型核潛艇又名阿庫拉級核動力攻擊型潛艇或是「白斑狗魚-B」（Shchuka-B）（俄語：Щука-Б），是蘇聯研製的第三代攻擊型核潛艇，也是俄羅斯海軍的主力攻擊型核潛艇；花豹號是第二代，並在1993年開始服役。花豹號全長110公尺、直徑13.6公尺，潛航排水量12,000噸，採用單座壓水式反應爐；可容納72-100名士兵，並在海上持續工作約90天。