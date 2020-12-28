女大生圖書館遭噴精「怕男友失控」　校方緊急4點回應：依法行政

▲當事人貼出報案三聯單。（圖／翻攝爆料公社）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名女大生日前在校內圖書館休息，睡醒發現整件外套被一名男同學噴上精液，向學校投訴竟只得到「同學不懂事惡作劇」、「當作從未發生過，慢慢遺忘它」的回應，氣得報警處理。對此，校方緊急發出4點聲明強調，「依法行政，善盡保護學生之責，如案件屬實，定依本校學生獎懲辦法進行懲處，絕不姑息。」

當事人在27日在「爆怨2公社」臉書社團說，「我還是不太能理解，法律上公然猥褻跟性騷擾，為什麼到了學校口中，就只是同學不懂事惡作劇？所以被陌生人打手槍射在我身上是我活該？我比較倒楣？誰叫我要坐在學校圖書館睡覺？」

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當事人表示，無論這件事情最後結果如何，她都不能理解為何一名被害者在性平會上是聽到這樣的話，包括「經過這次事件，我們已經有在圖書館加裝監視器，希望能達到正面意義，讓妳受的苦沒有白受。而妳希望加害者被退學這點，基本上是不可能的，除非妳被性侵，那才會考慮退學。」

當事人控訴，性平會委員還說，「目前這件事只是同學的惡作劇，至於那位調皮搗蛋的學生，我們會對他進行性別平等教育和記過處分，並要求他下次不再惡作劇」、「至於妳希望以後走在學校路上不要遇見他，如果真的遇到了就當不認識走過去就好，讓這件事情當作從未發生過，慢慢遺忘它。」

▼當事人貼出學校函文。（圖／翻攝爆料公社）

當事人指出，事發當天就找到這名惡作劇的同學，對方在偵訊時初步承認行為，她已有報警提告，「整件外套上面都是（精液），也有錄到被發現後的逃跑畫面，證據齊全，外套已交給警察採證，謝謝大家關心。」

原PO也回覆網友的問題說，「事發到現在一個多月了，一直很糾結到底要不要在公開版發文，其實原本也不想把事情鬧大，但真的就是覺得很不舒服。」有網友留言「妳有男朋友嗎？交給他」；原PO回，「我怕他會失控。」

而校方當晚也於臉書粉絲團發出4點聲明，表示有關報導中陳述調查委員指稱是學生「惡作劇」一節，本校特別澄清並無此事，本案調查小組成員均為教育部校園性別事件調查人才庫人員，絕不會以此言詞對被害人造成傷害。

校方表示，案發後，本校即安排專人提供被害人諮商關懷，且由性別平等教育委員會承辦人員告知其法律權益，協助提出調查申請，隨後召開性平會決議受理案件進入調查。

▼校方4點聲明。（圖／翻攝爆料公社）

校方說，唯本案目前仍屬調查程序，尚未做成調查報告書，且屬個人隱私，實不妥討論案情或逕下結論；待調查報告書出爐，本校將再召開性平會討論報告內容，將依規定由本校學生獎懲委員會進行懲處之討論。

校方強調，本校為教育機構，依法行政，善盡保護學生之責，如案件屬實，定依本校學生獎懲辦法進行懲處，絕不姑息。不過，校方原本在臉書發表聲明，如今臉書已被關閉。

►以下校方聲明全文：

針對媒體報導本校性平會對受害者造成第二次傷害之內容，特別澄清本校立場，盼媒體能予平衡報導，避免錯誤的訊息造成本校師生更多的傷害。

一、本事件發生後，本校即依教育部所規定的程序進行通報作業，由教官陪同受害學生至派出所製作筆錄，且本校主動積極調閱監視器紀錄，協助被害人及警方指認行為人，案發當天即已確認。故有關刑事案件之處理程序，已交由警方進行後續處理。

二、案發後，本校即安排專人提供被害人諮商關懷，且由性別平等教育委員會承辦人員告知其法律權益，協助提出調查申請，隨後召開性平會決議受理案件進入調查。唯本案目前仍屬調查程序，尚未做成調查報告書，且屬個人隱私，實不妥討論案情或逕下結論。待調查報告書出爐，本校將再召開性平會討論報告內容，將依規定由本校學生獎懲委員會進行懲處之討論。

三、有關報導中陳述調查委員指稱係學生「惡作劇」一節，本校特別澄清並無此事，本案之調查小組成員均為教育部校園性別事件調查人才庫人員，絕不會以此言詞對被害人造成傷害。



四、對於學生之處分，將由本校學生獎懲委員會進行討論，非由性平會或調查小組所能決定，故本案行為人之處分為何亦尚未確認。



本校為教育機構，依法行政，善盡保護學生之責，如案件屬實，定依本校學生獎懲辦法進行懲處，絕不姑息。