　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女大生圖書館遭噴精「怕男友失控」　校方緊急4點回應：依法行政

女大生圖書館遭噴精「怕男友失控」　校方緊急4點回應：依法行政。（圖／翻攝爆料公社）

▲當事人貼出報案三聯單。（圖／翻攝爆料公社）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名女大生日前在校內圖書館休息，睡醒發現整件外套被一名男同學噴上精液，向學校投訴竟只得到「同學不懂事惡作劇」、「當作從未發生過，慢慢遺忘它」的回應，氣得報警處理。對此，校方緊急發出4點聲明強調，「依法行政，善盡保護學生之責，如案件屬實，定依本校學生獎懲辦法進行懲處，絕不姑息。」

當事人在27日在「爆怨2公社」臉書社團說，「我還是不太能理解，法律上公然猥褻跟性騷擾，為什麼到了學校口中，就只是同學不懂事惡作劇？所以被陌生人打手槍射在我身上是我活該？我比較倒楣？誰叫我要坐在學校圖書館睡覺？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當事人表示，無論這件事情最後結果如何，她都不能理解為何一名被害者在性平會上是聽到這樣的話，包括「經過這次事件，我們已經有在圖書館加裝監視器，希望能達到正面意義，讓妳受的苦沒有白受。而妳希望加害者被退學這點，基本上是不可能的，除非妳被性侵，那才會考慮退學。」

當事人控訴，性平會委員還說，「目前這件事只是同學的惡作劇，至於那位調皮搗蛋的學生，我們會對他進行性別平等教育和記過處分，並要求他下次不再惡作劇」、「至於妳希望以後走在學校路上不要遇見他，如果真的遇到了就當不認識走過去就好，讓這件事情當作從未發生過，慢慢遺忘它。」

▼當事人貼出學校函文。（圖／翻攝爆料公社）

女大生圖書館遭噴精「怕男友失控」　校方緊急4點回應：依法行政。（圖／翻攝爆料公社）

當事人指出，事發當天就找到這名惡作劇的同學，對方在偵訊時初步承認行為，她已有報警提告，「整件外套上面都是（精液），也有錄到被發現後的逃跑畫面，證據齊全，外套已交給警察採證，謝謝大家關心。」

原PO也回覆網友的問題說，「事發到現在一個多月了，一直很糾結到底要不要在公開版發文，其實原本也不想把事情鬧大，但真的就是覺得很不舒服。」有網友留言「妳有男朋友嗎？交給他」；原PO回，「我怕他會失控。」

而校方當晚也於臉書粉絲團發出4點聲明，表示有關報導中陳述調查委員指稱是學生「惡作劇」一節，本校特別澄清並無此事，本案調查小組成員均為教育部校園性別事件調查人才庫人員，絕不會以此言詞對被害人造成傷害。

校方表示，案發後，本校即安排專人提供被害人諮商關懷，且由性別平等教育委員會承辦人員告知其法律權益，協助提出調查申請，隨後召開性平會決議受理案件進入調查。

▼校方4點聲明。（圖／翻攝爆料公社）

女大生圖書館遭噴精「怕男友失控」　校方緊急4點回應：依法行政。（圖／翻攝爆料公社）

校方說，唯本案目前仍屬調查程序，尚未做成調查報告書，且屬個人隱私，實不妥討論案情或逕下結論；待調查報告書出爐，本校將再召開性平會討論報告內容，將依規定由本校學生獎懲委員會進行懲處之討論。

校方強調，本校為教育機構，依法行政，善盡保護學生之責，如案件屬實，定依本校學生獎懲辦法進行懲處，絕不姑息。不過，校方原本在臉書發表聲明，如今臉書已被關閉。

►以下校方聲明全文：

針對媒體報導本校性平會對受害者造成第二次傷害之內容，特別澄清本校立場，盼媒體能予平衡報導，避免錯誤的訊息造成本校師生更多的傷害。

一、本事件發生後，本校即依教育部所規定的程序進行通報作業，由教官陪同受害學生至派出所製作筆錄，且本校主動積極調閱監視器紀錄，協助被害人及警方指認行為人，案發當天即已確認。故有關刑事案件之處理程序，已交由警方進行後續處理。

二、案發後，本校即安排專人提供被害人諮商關懷，且由性別平等教育委員會承辦人員告知其法律權益，協助提出調查申請，隨後召開性平會決議受理案件進入調查。唯本案目前仍屬調查程序，尚未做成調查報告書，且屬個人隱私，實不妥討論案情或逕下結論。待調查報告書出爐，本校將再召開性平會討論報告內容，將依規定由本校學生獎懲委員會進行懲處之討論。

三、有關報導中陳述調查委員指稱係學生「惡作劇」一節，本校特別澄清並無此事，本案之調查小組成員均為教育部校園性別事件調查人才庫人員，絕不會以此言詞對被害人造成傷害。

四、對於學生之處分，將由本校學生獎懲委員會進行討論，非由性平會或調查小組所能決定，故本案行為人之處分為何亦尚未確認。

本校為教育機構，依法行政，善盡保護學生之責，如案件屬實，定依本校學生獎懲辦法進行懲處，絕不姑息。

ET快訊
快訊／八里跨年煙火秀確認延期！　防疫難度極高日期未定
日本鎖國第一天！機場超空蕩　入境航班一片慘綠
日本緊急鎖國　醫師曝：日本醫護相繼逃離第一線
張韶涵「買下太平洋小島」奢華裝潢曝！　入手4豪宅洩驚人資產
鍾明軒點名「誠品店員非常不專業」！　長文批：請認真工作
侯友宜開第一槍！　將停辦無法實名制跨年、戶外活動
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大腸長到心臟！醫曝「2胃腸疾病」幼年就便祕：5招解...不建議開刀

罕病童遭罰「鴨子走路」　縣府＋校方：再犯就停聘...人本基金會怒了

首次取消！文大急聲明：8樓體育館戶外觀景台「跨年夜不開放」

農友別大意！寒流30日來襲低溫下探7度凍4天　不防寒恐落果

粉專全昂貴食材！他轟「高級餐廳」廚藝撐不起　網酸：跟文創一樣

日本緊急宣布鎖國！　醫師曝關鍵：醫護人員相繼逃離第一線！

台灣首件「潯寶衣」亮相！96%原料是海廢寶特瓶　專家曝再製難題

初估每日6000人！春節恐再湧返鄉逃難潮　防疫旅館、車隊拉警報

最強寒流來了！周三越晚越冷、跨年僅5度　專家曝全台最冷2時間點

女大生圖書館遭噴精「怕男友失控」　校方緊急4點回應：依法行政

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

大腸長到心臟！醫曝「2胃腸疾病」幼年就便祕：5招解...不建議開刀

罕病童遭罰「鴨子走路」　縣府＋校方：再犯就停聘...人本基金會怒了

首次取消！文大急聲明：8樓體育館戶外觀景台「跨年夜不開放」

農友別大意！寒流30日來襲低溫下探7度凍4天　不防寒恐落果

粉專全昂貴食材！他轟「高級餐廳」廚藝撐不起　網酸：跟文創一樣

日本緊急宣布鎖國！　醫師曝關鍵：醫護人員相繼逃離第一線！

台灣首件「潯寶衣」亮相！96%原料是海廢寶特瓶　專家曝再製難題

初估每日6000人！春節恐再湧返鄉逃難潮　防疫旅館、車隊拉警報

最強寒流來了！周三越晚越冷、跨年僅5度　專家曝全台最冷2時間點

女大生圖書館遭噴精「怕男友失控」　校方緊急4點回應：依法行政

日本最可愛國中生出爐！　13歲電眼妹「放棄和朋友玩」變美奪冠

國民妹妹《鬼滅》禰豆子生日快樂！官方獻上溫馨祝福賀圖

影／超敬業公雞！連續嘶吼15秒不換氣　叫到缺氧「倒頭栽慘摔」

公鹿慘輸尼克20分！字母哥空砍27+13　美記：奇怪的一天

快訊／新北元旦升旗典禮改線上直播　限量帆布袋取消發送

富邦悍將洋投經歷超豪華　開季誰會上一軍？

看好王彥程明年轉支配下　宋家豪點出3個關鍵

快訊／侯友宜一聲令下　新北宣布八里煙火秀延期舉辦

陸積極考慮加入CPTPP　日駐陸大使：觀察是否做好準備

大腸長到心臟！醫曝「2胃腸疾病」幼年就便祕：5招解...不建議開刀

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

生活熱門新聞

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

英機返台5人有症狀　女名醫一句話網推爆

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

宜蘭小路驚見「湘西趕屍」　千人嚇壞

英返台採檢今出爐！新冠再增5境外移入

差別待遇？「英國發燒39度能上飛機」陳時中回應了

寒流7°C冷到周五！淡水體感剩0°C

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

最冷跨年！寒流急凍一天內暴跌10°C

5℃寒流倒數2天！冷空氣直衝暴跌10度　各地降溫時刻曝

獨／36歲媽剛生完「打流感疫苗」後過世

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

更多熱門

相關新聞

女大生擁32HH巨乳　露溝絕望求募款

女大生擁32HH巨乳　露溝絕望求募款

英國伯明罕一名女大生身高約157公分，擁有32HH傲人雙峰，但這天生的祝福對她來說早已變成「詛咒」，多年來背部因胸部太大感到疼痛，遭學校同學嘲笑，甚至引起前男友父親注意，被問是否為處女。如今，她想在半工半讀的同時，透過募資網站尋求協助，目標做縮胸手術解決困擾。

即／台大女宿起火　女學生倉皇逃出1樓

即／台大女宿起火　女學生倉皇逃出1樓

有雙重人格…彰化女大生控男友性侵「她14歲人格」

有雙重人格…彰化女大生控男友性侵「她14歲人格」

性侵擄殺長榮女大生！變態男父母逃家

性侵擄殺長榮女大生！變態男父母逃家

檢求處兇手死刑　馬國女大生母痛哭「我只要我女兒！」

檢求處兇手死刑　馬國女大生母痛哭「我只要我女兒！」

關鍵字：

女大生圖書館

讀者迴響

熱門新聞

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

陳建州深夜連續道歉4次！

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

黑男東區配對　是百萬超兇女神！

舒淇IG瘋傳！吃飯喝水「口罩別拉到下巴」下場曝

英機返台5人有症狀　女名醫一句話網推爆

1200萬跪求「不潮溼居住地」！網首推北部最乾燥地區

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面