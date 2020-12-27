　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大打出手！梁文傑與妻客串國際橋牌社　林楚茵為戲「狠拽夫眼鏡」　

▲▼，民進黨立委林楚茵（右）、台北市議員梁文傑（左）夫婦客串「國際橋牌社2」。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

▲民進黨立委林楚茵（右）、台北市議員梁文傑（左）夫婦客串《國際橋牌社2》。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

記者蕭羽耘／綜合報導

《國際橋牌社2》劇組27日來到立法院取景，邀請民進黨立委林楚茵、台北市議員梁文傑夫妻檔客串演出，兩位分別飾演不同黨派的立委上演全武行，林楚茵為配合劇情，甚至一個箭步衝上主席台拍桌，並用力拽下梁文傑眼鏡，效果十足。

《國際橋牌社2》今天拍攝是以1995年到1996年為故事背景，當年各黨委員因《廣電法》包裹表決通過，在委員會中進行抗議杯葛、上演全武行。

在戲中，擔任召委的梁文傑，為了要將該案快速送出委員會，遭到在野黨的強烈杯葛，身為在野黨立委的林楚茵，更是一秒衝上前，高喊「有異議」、「反對廣電惡法」等口號，並與梁文傑在戲劇中發生衝突。

關於今天這場戲，林楚茵27日在臉書提到，梁文傑被她拍桌、拔眼鏡，也算可以一起來角逐「小金人最佳犧牲獎」了，當演員真的很辛苦，這一場鏡頭居然拍了一個下午。

梁文傑也在受訪時指出：「今天主要是邀請楚茵來，因為她是立委，來演立委，而他自己在20幾年前也當過立委助理，沒當過立委，來過過癮。」

事實上，林楚茵於第一季即曾客串媒體前輩，與自身前主播經歷相似，第二季再以現任立委身份客串立委角色。

▲▼民進黨立委林楚茵（右）、台北市議員梁文傑（左）夫婦客串「國際橋牌社2」。（圖／翻攝自林楚茵臉書）▲▼民進黨立委林楚茵（右）、台北市議員梁文傑（左）夫婦客串「國際橋牌社2」。（圖／翻攝自林楚茵臉書）
 

ET快訊
女大生圖書館睡覺　醒來「外套噴滿精液」！校方竟冷回8字
快訊／辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥發聲
英返台航班「1發燒4人有症狀」　指揮中心回應了
信用卡掉甜點店冰櫃縫隙陣亡　店員冷回「只能掛失」總公司回應了
華航全機127人入境！1人發燒送醫　有症狀暴增至5人
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨轟台豬標章「一國多制」：標示不明與全民吃萊豬有何不同？

大打出手！梁文傑與妻客串國際橋牌社　林楚茵為戲「狠拽夫眼鏡」　

勇鷹高教機第二架原型機首飛成功！　飛官：飛向未知領域測試極限

賴士葆酸「台灣豬標章」品質未保證：食藥署讓店家掛羊頭賣狗肉？

國軍考績丙上以下汰除！作業38天縮短至7天　110年1月起實施

國民黨團交換禮物趴　林為洲送鳥居祝蔣萬安「市長要選贏」

有英鬥陣！蔡英文探班青山宮八將團練　盼社會與信仰相互理解

柯文哲陣營「正妹主播」吳怡萱結婚了！　「男友我追來的」

對美國萊豬完全不設防　柯文哲：對核食定一堆條件「日本會不爽」

蔡英文擴編4少將　賴清德警衛主任謝靜華健走完成體測升將官

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

託老公剃腳毛...2寶變「貴賓雞爪」　妻回家氣炸：別叫男人做任何事

國民黨轟台豬標章「一國多制」：標示不明與全民吃萊豬有何不同？

大打出手！梁文傑與妻客串國際橋牌社　林楚茵為戲「狠拽夫眼鏡」　

勇鷹高教機第二架原型機首飛成功！　飛官：飛向未知領域測試極限

賴士葆酸「台灣豬標章」品質未保證：食藥署讓店家掛羊頭賣狗肉？

國軍考績丙上以下汰除！作業38天縮短至7天　110年1月起實施

國民黨團交換禮物趴　林為洲送鳥居祝蔣萬安「市長要選贏」

有英鬥陣！蔡英文探班青山宮八將團練　盼社會與信仰相互理解

柯文哲陣營「正妹主播」吳怡萱結婚了！　「男友我追來的」

對美國萊豬完全不設防　柯文哲：對核食定一堆條件「日本會不爽」

蔡英文擴編4少將　賴清德警衛主任謝靜華健走完成體測升將官

國民黨轟台豬標章「一國多制」：標示不明與全民吃萊豬有何不同？

工讀生出來！小熊貓「雙腳站立」量體重　影片曝光網驚：好穩

「聖誕老人」造訪養老院...18人身亡！　157人慘中鏢

長髮妹樓下排餐廳！天降「一坨屎」正中她頭　手一摸全黑崩潰

張宗憲32歲生日領軍富邦踢館攻城獅　期待下週台北開幕戰

好想要這種兒子！24歲泰國小鮮肉「存錢買3樓透天厝」送爸媽

大打出手！梁文傑與妻客串國際橋牌社　林楚茵為戲「狠拽夫眼鏡」　

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他：讓他自己沉澱

禁區戰力不足陷入苦戰　攻城獅期待塔壁出戰下週踢館富邦

光明國中態度擺第一　曾陶鎔曾犯錯感謝恩師管教

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

政治熱門新聞

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

活蝦餐廳遭棄單損失8萬　王浩宇：我來買單！

蔡英文擴編4少將　謝靜華健走完成體測升將官

標章之亂　高嘉瑜：陳吉仲不用道歉？

北市3970人丟飯碗　這行業佔最多

國軍考績丙上以下汰除　明年1月起實施

藍營上街頭！拚50萬份反萊豬連署書

柯文哲陣營「正妹主播」吳怡萱結婚了

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A一次搞懂

立院便當明年起擬附肉品來源　藍委：左手表決右手打臉

吳思瑤遭爆關說醫材　羅智強：有事推助理

柯：誰決定紐機師居檢3天、5天？

12月闖23天！共機上午再侵我西南空域　累積廣播驅離59次

國民黨擬跳過初選提名蔣萬安　朱立倫：2年後的事沒人敢決定

更多熱門

相關新聞

顏寬恒、陳柏惟罕見同台飆戲　千人看傻

顏寬恒、陳柏惟罕見同台飆戲　千人看傻

政治劇《國際橋牌社2》22日搶先公布劇中片花，其中立委陳柏惟、國民黨副秘書長顏寬恒罕見同台飆戲，還找來北市議員阮昭雄客串，上演吐煙嗆聲、呼巴掌，讓網友驚呼「劇組不要命了！」

遠傳公布friDay影音收視排行榜　台劇《國際橋牌社》奪冠

遠傳公布friDay影音收視排行榜　台劇《國際橋牌社》奪冠

董至成吻上吳怡霈發展第二春

董至成吻上吳怡霈發展第二春

吳怡霈隔11年重返主播台

吳怡霈隔11年重返主播台

雞排妹穿絕美和服…老公們暴動了

雞排妹穿絕美和服…老公們暴動了

關鍵字：

林楚茵.梁文傑國際橋牌社

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

林書煒15歲女兒長大了！　「超齡高冷臉」美翻

陳建州深夜連續道歉4次！

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

扯爆！春水堂驚見「湯鍋變泡腳桶」

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

西門妹舉牌徵乾爹　加LINE實測

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

託老公剃腳底毛！2寶變貴賓雞爪

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面