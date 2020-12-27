大打出手！梁文傑與妻客串國際橋牌社　林楚茵為戲「狠拽夫眼鏡」　

▲民進黨立委林楚茵（右）、台北市議員梁文傑（左）夫婦客串《國際橋牌社2》。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

記者蕭羽耘／綜合報導

《國際橋牌社2》劇組27日來到立法院取景，邀請民進黨立委林楚茵、台北市議員梁文傑夫妻檔客串演出，兩位分別飾演不同黨派的立委上演全武行，林楚茵為配合劇情，甚至一個箭步衝上主席台拍桌，並用力拽下梁文傑眼鏡，效果十足。

《國際橋牌社2》今天拍攝是以1995年到1996年為故事背景，當年各黨委員因《廣電法》包裹表決通過，在委員會中進行抗議杯葛、上演全武行。

在戲中，擔任召委的梁文傑，為了要將該案快速送出委員會，遭到在野黨的強烈杯葛，身為在野黨立委的林楚茵，更是一秒衝上前，高喊「有異議」、「反對廣電惡法」等口號，並與梁文傑在戲劇中發生衝突。

關於今天這場戲，林楚茵27日在臉書提到，梁文傑被她拍桌、拔眼鏡，也算可以一起來角逐「小金人最佳犧牲獎」了，當演員真的很辛苦，這一場鏡頭居然拍了一個下午。

梁文傑也在受訪時指出：「今天主要是邀請楚茵來，因為她是立委，來演立委，而他自己在20幾年前也當過立委助理，沒當過立委，來過過癮。」

事實上，林楚茵於第一季即曾客串媒體前輩，與自身前主播經歷相似，第二季再以現任立委身份客串立委角色。



