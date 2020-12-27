用港台留學生浴室被罵「有資格嗎？」　大陸碩士生：縱容台生特權

▲中國政法大學研三學生發文批評，在學校遇到特權 。（圖／翻攝自勤奮的取信微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

中國政法大學碩士三年及學生23日在微博發長文控訴，使用了學校提供給留學生和港澳台學生的浴室，卻被負責老師質問「你自己有沒有這個資格？」讓她不滿向校方抗議，「誰縱容享受便利條件的個別港澳台同學高高在上，肆意限制別人？」

女學生「勤奮的取信」發文《我今天在法大遇到的特權階級》指出，中國政法大學研究生院新1號樓的2、3、4層是留學生和港澳台學生居住，並且配有24小時單間浴室；大陸學生則使用地下一層的公共澡堂。

事發當天公共澡堂停水，因此和室友使用了2樓浴室，但室友不慎把眼鏡遺落，回去拿取時，卻被一名港澳台學生拿走，並且要求兩人隔天去房管科接受調查，才可以拿回眼鏡。

「你自己有沒有這個資格？」港澳台負責的老師一開頭就批評兩人，「我們這樓層的學生去洗澡，水都被其他別的外來人員洗完啦」，並且強調「我們學生這麼做沒有錯」，並且要求兩人換位思考，多理解港澳台留學生為什麼要拿走眼鏡。

「勤奮的取信」列出四大問題，1.是誰賦予了留學生、港澳台學生特權，同為法大學子，為何區別對待；2.是誰縱容了個別港澳台同學在享受便利條件的同時，不但不體諒沒有便利條件的同學，還肆意加害、限制別人，仰仗特權高高在上；3.是誰賦予了學校個別國際處、公寓科老師對我校學子態度惡劣、咄咄逼人的權利；4.為何老師稱留學生為「我們的學生」，大陸學生為「外來人員」？

但她也強調，也有許多外國留學生和港澳台同學對情況表達了理解，上述事項只針對文中提到的港澳台同學和房管科、公寓科老師。

此事件很快引起關注，許多大陸網友看了貼文之後氣憤炸裂，「政法的行政老師態度好差勁啊」、「好丟人，不但顯示了我校的行政垃圾，還把學校大澡堂的窮酸給抖出去了」、「為什麼留學生可以有24小時熱水洗澡，大陸學生不可以？為什麼有這種區別對待？」、「港澳台學生是『我們的學生』，那請問我們是什麼？」。

「勤奮的取信」24日發文表示，校方已緊急介入處理，當事老師已當面鄭重道歉，之後學校也將陸續改進。除此之外，校方同意開放大陸學生可在限定時間到二樓洗浴。

中國政法大學也發文表示，對有關事情高度關注，已在第一時間與師生進行溝通，工作人員在管理服務和言詞上卻有不當之處，已對其進行了批評教育，之後會進一步改善。