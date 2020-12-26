2020盲人環台路跑增設愛心補給站　平鎮警以行動支持公益

▲2020台灣盲人環台路跑公益活動，桃園市平鎮警分局長李建民到場發放機能飲料給盲人選手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「2020台灣盲人環台路跑公益活動」26日舉行，第一站點位於桃園市平鎮區，平鎮警分局特別在宋屋派出所設置愛心公務補給站，分局長李建民到場發放機能飲料、熱包子等補給品給參與的盲人選手與陪跑員，透過實際行動支持愛心公益活動。

▲2020台灣盲人環台路跑公益活動26日開跑，平鎮警分局美女員警分送肉包給盲人選手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這項由台北公益路跑扶輪社舉辦的第四屆「2020台灣盲人環台路跑公益活動」，26日清晨7時許在台北市南門國中鳴槍起跑，今年參與的盲人選手超過200人，沿途經過全台11個縣市、15個賽點，活動天數長達16天，全長687公里，透過愛心公益以凝聚社會大眾愛心，讓全國視障朋友走出陰霾、奔向陽光。

平鎮警分局分局長李建民指出，盲人路跑公益環台賽已連續舉辦4年，今年私下了解路跑規劃路線與站點，在主辦單位不知情下，平鎮警分局在第一站點，也就是北市南門國中至桃園市楊梅火車站途中的37公里處，搭設愛心補給站，同仁們提供礦泉水、機能飲品、水果、肉包等輕食，為辛苦的盲人選手與陪跑員加油打氣。

▲2020台灣盲人環台路跑公益活動26日開跑，參與路跑盲人選手與陪跑員在宋屋派出所前補給站合影留念。（圖／記者沈繼昌翻攝）

參賽盲人選手與陪跑員發現宋屋派出所設置愛心補給站，紛紛停下腳步吃吃熱騰騰熱肉包、機能飲料來補給體力與失去水分，對於警方支持公益都大聲喊讚，隨後還在派出所前大合影，以感謝分局長李建民與所有熱心員警的愛心支持盲人公益路跑活動。

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