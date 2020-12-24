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「幫她解脫」高材生縝密計劃殺死母親！　塞活性炭吸臭瞞過所有人

▲吳謝宇在一處ATM取款時留下的監視器畫面。（圖／海峽都市報）

記者蔡儀潔／綜合報導

就讀北京大學吳謝宇是大家眼中的高材生，然而他卻親手將母親殺死，還細心放入活性炭吸臭味，逃亡整整1380天才被捕。這起轟動一時的北大弒母案今（24）日公開審理，再度引爆外界熱議。

綜合陸媒報導，凶案發生於2015年7月11日，但一直到2016年2月14日，死者謝天琴才被發現陳屍在福州一所中學教職工宿舍的家中。

▲北大弒母案嫌犯吳謝宇在學期間照片。（圖／海峽都市報）

此後3年吳謝宇一直銷聲匿跡，直到2019年4月21日在重慶江北機場被捕。他受審時講述了作案全過程，自己在動手前1個月，透過網購買入刀、防水布、塑膠布、隔離服、醫生護士服等，其中光是刀子就買了菜刀、手術刀、雕刻刀及鋸刀等；7月12日到7月23日，又數十次購買活性炭、塑膠膜、壁紙、真空壓縮袋等「藏屍工具」。

▲同學討論吳謝宇的對話內容。（圖／海峽都市報）

案發當天，吳謝宇趁謝天琴換鞋的時機，用啞鈴砸死了她，隨後把員工宿舍封死，將屍體放在床上，用塑膠袋包裹十幾層，還細心在縫隙塞入活性碳除臭。更令人毛骨悚人的是，吳謝宇在房間裡裝設監視器，連接到電腦監控，之後又到銀行，用母親的名義貸款，還偽造辭職信、假裝母親去了美國「好好活著」。

吳謝宇自述，父親去世後母親很痛苦，殺她是為了「幫她解脫」，自己也本想在犯案後自殺，但最終由於目睹母親最後的死亡狀態而心生恐懼，放棄結束生命的念頭。

吳謝宇涉嫌弑母後，利用身上的30張假證件潛逃1380天，至少在福州、河南、上海、重慶4個地方停留，白天在學校（培訓機構）教學，晚上到酒吧兼職陪酒當男模，另外還有嫖妓的習慣。前同事想到曾跟殺人嫌疑犯共事過，稱「想想都覺得害怕」。

▲網友在微博上發佈了疑似吳謝宇陪酒影片。（圖／翻攝自微博）

據悉，謝天琴是福州教育學院第二附屬中學的歷史老師，個性不錯對學生很疼愛。一名學生透露，老師的丈夫病逝後就一直和兒子相依為命，經常說自己的兒子成績很優秀，還考上北京大學。吳謝宇的同學則表示，他曾是福州的高考狀元，考上北大經濟學院，在大一、大二的時候，還拿到獎學金，成績從國中開始就很優秀。

據福州法院網消息，福州市中級人民法院定於2020年12月24日上午9時整，在第二法庭公開開庭審理被告人吳謝宇故意殺人罪一案。

消息傳出後迅速登上微博熱搜，網友紛紛表示，「看過一些分析，光是藏屍在家裡並且視頻監控就夠毛骨悚然了」、「我一直想知道他的殺人動機」、「讀書最重要最根本的是明事理」。

也有人感慨，「以前初中的時候叛逆，真的無法理解媽媽為什麼管我，她什麼都不說，我就什麼都不知道，那段時間挺討厭她的，現在長大以後明白了原來她是擔心我，很擔心很擔心我」。

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