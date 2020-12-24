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網美都在瘋！「新奇果凍」助排便還原亮麗好氣色

▲▼排便,果凍,美日覺醒,顏值,孅果有感凍。（圖／品牌提供）

▲近期一款「新奇果凍」主打「天天一包，吃出美麗好顏值」，在IG網美圈引起不小的迴響。（圖／美日覺醒提供，下同）

消費中心／綜合報導

俗話說「腸道在作怪，女人老得快」。排便不順是許多愛美女性相當困擾的課題，長久下來除了會對身體健康造成影響，也容易因為身體代謝產生的廢物無法排出，導致氣色不佳，間接影響顏值。近期一款「新奇果凍」橫空出世，許多IG網美體驗後更驚呼「原來吃果凍也可以吃出美麗好顏值」，造成熱烈迴響。

排便不順「卡卡臉」　氣色差看起來老十歲

現代人工作忙碌，飲食不定時、三餐在外的比例高，也較難維持衛福部建議國人的「天天五蔬果」營養攝取計畫，許多人進而引發排便不順的問題。台灣新創生技品牌「美日覺醒」則表示：「希望能幫助愛美女性解決惱人困擾，推出了輕鬆易食、口感佳，並能幫助維持消化道機能，使排便順暢的『孅果有感凍』，藉由一天一包的基礎保養，達到促進新陳代謝、調節生理機能的效果。」

▲▼排便,果凍,美日覺醒,顏值,孅果有感凍。（圖／品牌提供）

▲品牌指出，「孅果有感凍」方便易食，內含超過五十種蔬果的超級水果配方，能夠幫助調節生理機能、使排便順暢，近期在網美圈掀起不小討論。

嚴選蔬菜加超級水果配方助排便　包裝方便成網美包內必備

美日覺醒說明，「孅果有感凍」成分內含在歐美相當風行的健康水果瓜拿納（巴西香可可）及複合柑橘萃取物、富含膳食纖維的非洲芒果種子萃取物、綜合蔬果發酵物，以及能夠幫助維持消化道機能的乳酸菌⋯⋯等，並經由獨家黃金比例調配，打造出口感酸甜、Q彈易食的果凍，讓許多網美愛不釋手。此外，品牌更表示由於相當重視食安問題，產品經合格ISO22000認證、HACCP認證，SGS生菌數、無西藥、無農藥、重金屬檢測，並投保產品責任險2億元。

▲▼排便,果凍,美日覺醒,顏值,孅果有感凍。（圖／品牌提供）

▲品牌展示產品通過SGS農藥、生菌數、西藥、重金屬檢測等證明。

猛吃豬腳補膠原蛋白　變美不成先變胖

除了排便順暢外，維持Q彈光滑，也是許多女性夢寐以求的夢想。雖然膠原蛋白能靠日常飲食補充，不過富含膠原蛋白的食物，例如豬腳、雞腳⋯⋯等，攝取過多也容易造成熱量超標，還沒變美卻先變胖，得不償失。 因此，美日覺醒亦推出了膠原蛋白補充品「潤肌亮光素」，讓想變美的女性不用再猛吃豬腳來養顏美容。

▲▼排便,果凍,美日覺醒,顏值,孅果有感凍。（圖／品牌提供）

▲根據產品說明指出，「潤肌亮光素」採用吸收率高的水解膠原蛋白以及美國認證榖胱甘肽，能夠促進新陳代謝、維持紅潤好氣色，輕鬆養出韓妞般的Q彈水潤。

「ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ美」養成術！水解膠原蛋白X榖胱甘肽吃出發光好氣色

美日覺醒強調，有別於市售膠原蛋白補充品大多只有膠原蛋白+維他命C，「潤肌亮光素」添加了近期最夯的美容聖品「榖胱甘肽」，此成分除了能夠促進新陳代謝，幫助睡眠，日常攝取亦有助於維持紅潤好氣色。品牌進一步說明，潤肌亮光素採用的是「專利水解膠原蛋白」，較容易被人體吸收，並可轉換成對養顏美容有助益的營養素，天天一包輕鬆擁有韓妞般的水潤光滑好氣色。

▲▼排便,果凍,美日覺醒,顏值,孅果有感凍。（圖／品牌提供）

美日覺醒 Beauty Effect

FB：https://www.facebook.com/be.BeautyEffect/

官網：http://www.beautyeffect.com.tw/

官方Line@：https://lin.ee/YYLNyMw

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