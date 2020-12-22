為愛瘋狂！73歲嬤嫁38歲嫩夫　想「借卵生子」幫尫傳宗接代

▲南韓波仔娶了大自己35歲的阿嬤級太太，被質疑是假結婚。（圖／翻攝自김춘자粉專）

實習記者陳培鈞／綜合報導

南韓38歲網紅波仔近期開心與一名65歲女子結婚，正當大家紛紛獻上祝福之際，他卻突然向外界公開道歉，表示太太不是65歲而是73歲。2人婚後不但常在社群分享生活點滴，近日更傳出「阿嬤級太太」想生下2人「愛的結晶」，在受訪時分享兩人諮詢「試管嬰兒」的醫療紀錄。

根據《Donga.com》報導，這對相差35歲的嬤孫戀，遭人懷疑是為賺錢而「假結婚」。為了證明2人是真的相愛，波仔18日在廣播節目受訪時，不但大方坦承2人婚後已有性行為，73歲的老婆更特地拿出過去為了想生孩子接受「試管嬰兒」諮詢的醫療資料，指當時她雖然已經68歲，但仍然想要生一個「愛的結晶」。

▲網紅波仔的老妻調閱5年前曾想借卵生子。（圖／翻攝自김춘자粉專）

網紅波仔的老婆表示，她是在68歲時去做諮詢，雖然她在62歲時就已經停經，加上年紀相當大，如果真的懷孕會非常危險，但她還是抱著一絲希望，想要用「借卵」的方式為自己所愛的人生孩子。雖然最後「借卵生子」沒有成功，不過這份諮詢紀錄，可以證明夫妻倆是真心相愛，並非是像外界所說的「假結婚」。