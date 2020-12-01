聞到焦味…他結紮到一半「下面兩顆」慘被電！醫燦笑說出超扯原因

▲男子體貼老婆霸氣結紮，竟造成「蛋蛋的傷悲」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

結紮…有人覺得微微痛，有人感到痛不欲生，更有人不小心被電到蛋！一位體貼老婆的好男人分享手術過程，從剃毛到消毒、打麻醉，「第一次下面被那麼多人玩」，電燒輸精管時還聞到陣陣焦味，後來男子的睪丸突然被電，他痛到跳起來，沒想到醫生笑說，「貼片貼歪了，漏電啦！」令人傻眼。

蛋蛋「被電療」的好漢表示，一開始是漂亮的護士幫他剃毛，但剃到一半，護士被叫走，換兩個男護士接手剃毛，讓他心裡五味雜陳，後來醫生再進行局部消毒，「第一次下面被那麼多人玩…擺來擺去的，很奇怪的感覺」

後來忍痛挨針麻醉，輸精管被掐住，男子一陣悶痛，接著醫師進行輸精管電燒，過程中傳出焦味，男子心想，「聞到自己燒焦的感覺真的很奇怪...」後來醫生用相同手法處理另一邊的輸精管，結果男子的蛋蛋慘遭電擊，他痛到跳了一下，醫生笑說，「貼片貼歪了，漏電啦！」男子心中狂罵髒話卻無可奈何。

男子說，「之後就是縫合...蛋蛋感覺被緊緊握住，會掐痛兩三天，說什麼不會痛都騙小孩的！對！我被騙了」網友看了留言說，「我那時候醫生怕我無聊，只有一直跟我聊天」、「每家醫院結紮的方法都不同，我沒打麻醉，唯一相同的只有切斷時蛋蛋像被踢到一樣，痛了一下」、「原來這就是蛋蛋的哀傷」、「最好笑的就是漏電那段」。