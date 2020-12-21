13歲弱智少女遭性侵懷孕！全鎮男人驗DNA　結果驚呆眾人

▲少女竟被84歲老頭子性侵懷孕。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

實習記者劉佩婷／綜合報導

大陸四川省有一名13歲的弱智少女，被發現懷孕5個月，警方將她送到醫院引產並展開調查，並對全鎮男人進行DNA比對調查，沒想到查出性侵少女的人，竟是1位高齡84歲的老頭子，讓全鎮居民都驚訝不已。而警方在調查過程中，也意外發現同樣有智能障礙的少女母親，也遭到1名82歲老頭子性侵。

根據《看看新聞》報導，事發在四川省廣安市鄰水縣兩河鎮，少女去年6月被人發現肚子越來越大，剛開始大家都以為她長胖了，直到引起當地一名醫生注意，研判少女可能是懷孕了，於是帶她去醫院檢查，沒想到少女真的已經懷有5個多月的身孕。少女的姑姑聞訊立刻從外地趕回，並在7月9日幫少女做了引產手術，產下一名死女嬰，法醫取死胎右手掌組織做DNA鑑定。

警方隨即展開調查，並對全鎮的所有成年男性進行抽血做DNA鑑定。令人跌破眼鏡的是，鑑定結果死嬰的父親竟是一名84歲的老人汪習清，檢方以強姦罪將其逮捕，判處有期徒刑11年。

▲2名老色狼利用少女及其母親無性防衛能力性侵她們。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

報導指出，警方在調查過程中，意外發現當地另一名82歲的代姓男子，也在2019年間先後3次在路上攔截少女的弱智媽，並強制猥褻。代男於10月被依強制猥褻罪判刑18個月，但汪習清尚未被判刑，目前正待鄰水縣法院開庭審理。

據了解，這對可憐的母女，母親有精神發育重度遲滯現象，無性防衛能力，而少女除了精神發育遲緩外，還有精神障礙，目前還在一家精神病院接受治療。