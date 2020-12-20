「反萊豬」遭約談突喊卡！　蘇偉碩：衛福部讓警方背黑鍋

▲針對遭警方約談喊卡，醫師蘇偉碩認為「衛福部讓警方背黑鍋，應道歉」。（資料照／記者林敬旻攝）

（中央社記者洪學廣高雄20電）高雄市三民二警分局安排反萊豬醫師蘇偉碩25日晚上10時到案說明，引發爭議 ；但警方今天突然去電蘇偉碩通知改期，由檢方另行通 知。蘇偉碩說，衛福部讓警方背黑鍋，應道歉。

高雄市政府警察局三民二分局長證實，今天上午已由分局長黃文哲致電蘇偉碩，通知原訂25日晚上10時的約談時間改期，後續會再另行正式通知。

蘇偉碩中午向中央社記者表示，黃文哲上午的確有去電通知他改期。改期原因則是因依違反食安法屬3年以下有期徒刑，所以管轄權應交由高雄地檢署另訂日期正式通知。

蘇偉碩說，原本黃文哲是想親自拜訪他通知，但他婉拒黃文哲的好意，也認為因衛福部向警政署告發，警政署再向下級機關層層交辦，導致他的戶籍地轄區高雄 三民二警分局必須處理此事，也因此淪為眾矢之的，背上黑鍋。

蘇偉碩也替警方抱不平表示，衛福部不是應該向他道歉，而是應該向按照上級意志做事較委屈的高市三民二分局道歉，能體會警方難為。 高雄地檢署說明，由於衛福部向警政署告發蘇偉碩違反食安法，之後交由高雄三民二分局辦理，經分局訂 於12月25日到案約談，又引起社會輿論討論。故三民二分局於17日報請檢方指揮偵辦。

承辦檢察官認為，此案既已由檢方接手偵辦，是否 傳喚或傳喚的時間、方式，自應由檢察官加以決定，故已先請警方取消原先的約談。至於以後是否傳喚，傳喚 方式等，均由承辦檢察官視案情需要決定。

蘇偉碩多次在網路社群發表反萊豬言論，經主管機關衛福部認定是不實訊息向警政署告發，後來交戶籍地轄管的高雄市三民二警分局通知他25日到案說明。警方先前表示，是考量蘇偉碩看診下班較晚，才會訂在晚間10時約談。