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社會 社會焦點 保障人權

機車鑰匙忘了拔被偷　竊賊橘色外套太顯眼...警500米外逮人

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記者張君豪／台北報導

16日下午15時30分左右，台北市萬華區康定路小北百貨有民眾將機車停放騎樓下，卻發現愛車不翼而飛，原來民眾離開時因忘記把鑰匙拔走，遭到歹徒覬覦，警方獲報後調閱周遭監視器，發現是一名身穿顯眼橘色外套的中年男子下手行竊，立刻派出警網到周遭協尋，在500公尺外的大理街發現該名男子。

▲身穿橘色外套的吸毒男子竊車過程全遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲身穿橘色外套的吸毒男子竊車過程全遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲身穿橘色外套的吸毒男子竊車過程全遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲身穿橘色外套的吸毒男子竊車過程全遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方表示：調閱監視器後，發現機車被一名穿著顯眼橘色外套之男子騎走，隨即擴大調閱監視器並沿竊嫌行車路線尋找。同仁於大理街巷弄查訪時，發現穿著雷同疑似竊嫌之男子神情慌張、不停張望，立即上前盤查。

林姓男子（62歲、有毒品前科）接受警方訊問後坦承犯案，他帶警方至該處巷弄內棄車處找回機車。警員並在他外套口袋內查獲安非他命吸食器一組，研判他因吸毒可能因此想竊車、籌措購毒費用，警詢後依竊盜、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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