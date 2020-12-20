買玩具槍被警搜索　鑑定「具殺傷力」…生存遊戲玩家下場曝　

▲洪男購入的槍枝被警方鑑定具殺傷力，而被起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）。



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名洪姓男子2016年向某生存遊戲專賣店購入一把「APS CAM870型」仿霰彈槍，沒想到去年6月卻被警方查扣，因送刑事局鑑定後具殺傷力而被依法起訴。洪男向法官堅稱，自己是生存遊戲玩家，槍枝是合法購入，買來就放在家中展示，警方搜索時也積極配合，法官求證該專賣店負責人，確認槍枝是合法進口，因此判洪男無罪，但沒收槍枝。

洪向法官堅稱，自己是生存遊戲玩家，合法購入槍枝，並不知道該槍具殺傷力且屬管制，槍枝得手後也僅手動調整鉆孔，並未改槍，槍枝也只放在家中觀賞而已，警方登門時更積極主動配合。洪的律師也認為，洪主觀上並無犯意，刑事局對本案槍枝鑑定方法也不夠準確。

▲法官求證該專賣店負責人，確認槍枝是合法進口，因此判洪男無罪，但沒收槍枝。（示意圖／取自Pixabay）

生存遊戲專賣店王姓負責人說，自己合法經營生存遊戲相關裝備與道具，雖目前國內尚無檢驗玩具槍枝的法定程序及負責機構，但仍經正常報關程序進口，該槍原廠有找鑑識單位確認槍枝的動能及焦耳數均為合格。

王姓負責人並當庭檢視槍枝，認為槍枝原來設計的氣閥擊錘旁的安全環並未被修改，安全環功能就是原廠設計讓真槍的子彈無法擊發，且該案槍枝的槍管口徑比散彈槍還小，也無法使用制式子彈擊發，槍身構造是軟金屬，與真槍為鋼製結構不同。

法官認為，洪男所購買的玩具槍與店家進口的合法槍枝符合，加上刑事局鑑識人員雖初步判定該案槍枝具殺傷力，卻有相當疑慮無法確定屬於管制槍枝，且並無足夠證據能推斷洪主觀上知道該槍具殺傷力，更無證據證明洪男改槍，因此宣判洪男無罪，但槍枝沒收。

►Longchamp經典水餃 百搭萬用

►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌 耳朵打爛變形



►起底脫逃犯強占人妻！求學長歸還老婆 他被槍抵頭...忍吞佛系婚



►前女友開現任男友車劫囚！竹北逃犯「超狂6角關係」曝光

