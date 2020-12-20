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諸羅山少棒賽開打　249支球隊3546位國內選手參加

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▲諸羅山少棒賽。（圖／嘉義市政府提供）

▲諸羅山少棒賽嘉義市開打。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，在做好全面防疫工作下如期舉行，即使日本、香港等國外球隊首次不能來參加，仍有249支球隊、3546位球員參與，參賽隊伍、人數創歷年新高；諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽今年更獲育部體育署列入「臺灣國際賽12金選」。市長黃敏惠歡迎大家來觀賞選手們精采球技切磋，也來欣賞嘉義市令人驚艷的城市風貌；教育部長潘文忠也特別前來參加開幕式，與黃敏惠一起開球。而今年獎盃一改以往交趾陶改採用樟木實木製作，展現嘉義市木都的特色。

黃敏惠說，因全球疫情影響，日本、香港等外國球隊不能參加，不過國內仍有249支球隊共3546位球員參加，參賽人數盛況空前，尤其遠從金門也報名參加。今年教育部體育署更將諸羅山盃賽事納入「臺灣國際賽12金選」，並登上2021年教育部體育署年曆，這是對我們多年來默默深耕基層棒球最好的肯定與榮耀！

▲諸羅山少棒賽。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義是台灣棒球的原鄉，發掘無數優秀球員登上棒球菁英殿堂，諸羅山盃少棒賽更是許多棒球小選手第一次踏上正式比賽的競技場，今年特地邀請在地菁英-中華職棒味全龍隊新秀劉崇聖和女子棒球員劉修竹作為代言人；他們兩位都是從嘉義市國小少棒隊紮下根基的好選手，如今成為優秀棒球好手，是嘉義人的驕傲，也是來參加諸羅山盃比賽所有選手的楷模。

▲諸羅山少棒賽。（圖／嘉義市政府提供）

本屆諸羅山盃計有高年級組(國小五、六年級)189隊、低年級組(國小四年級以下)60隊，249支球隊預計12月18日到24日在嘉義縣市10座場地、13面球場，共計333場的精彩比賽。今年有112位小女生球員，來自桃園市新屋區埔頂國小正規15位選手中就有10位女生、新竹縣峨眉鄉富興國小和嘉義縣秀林國小也各有7位小女孩，是參賽隊伍中女同學選手最多的球隊。

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諸羅山少棒賽

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