蘭城晶英酒店「傳遞幸福．圓夢計畫」　504名弱勢孩童心願被實現

▲▼蘭城晶英酒店聖誕公益活動「傳遞幸福．圓夢計畫」，助504名弱勢孩童圓夢。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘭城晶英酒店為親子、家庭旅遊度假的熱門飯店，期待集結廣大旅客的力量關懷更多需要幫助的弱勢孩童，每逢聖誕佳節前夕，攜手「新月教育基金會」舉辦聖誕公益活動，連續12年來累積實現4,030份心願，邀請社福機構孩童許下聖誕心願；2020年的關懷機構從宜蘭縣擴大至東台灣，邀請來自宜蘭以及台東地區共7個社福機構，聚集504名孩童的心願，除了把心願卡掛上6米高的聖誕樹，也同步上傳「蘭城晶英酒店臉書粉絲頁」觸及廣大粉絲一同共襄盛舉！

「我是小琳，我的願望是希望弟弟身體健康，弟弟需要喝營養品-倍速水果口味，希望叔叔阿姨幫我實現願望！」、「我看到十字架會想起媽媽，我想要一條十字架項鍊，因為媽媽去天堂了。」、「我希望可以收到的禮物是一箱抽取式衛生紙作為家用品，謝謝您。」

蘭城晶英酒店表示，許多孩童許下的心願令人疼惜，書寫著小朋友日常所缺的生活用品或體貼父母、家人的心意，11月19日中午12點，當心願開放認領的第一時間，粉絲頁即湧入大量留言，爭相為孩童實現心願，不到3個小時旋風式認領一空。

蘭城晶英酒店也因此成立「圓夢小組」，每1天將各地送來的禮物，進行比對、確認、通知、分類、包裝等作業，確保每1份禮物準確精美地交到孩子手上，為孩子送上溫暖開心的耶誕祝福。從孩子許下心願直至收到禮物，這段30天的「圓夢禮程」，每1份來自各地的禮物，都滿載著對孩童們的關懷與愛。

「傳遞幸福．圓夢計畫」聖誕公益活動串連各地民眾的愛心，也意外發現有許多父母帶著孩子共同參與，藉此培養「分享、惜福、助人」的品格教育，2020年蘭城晶英酒店特別拍攝影片，用鏡頭紀錄一位母親帶著七歲的兒子共同參與聖誕公益活動，母子一起為認領的孩童挑選禮物，訪談中母親提及 :「我的孩子一開始不能理解，為什麼會有小朋友的聖誕心願是想要一件保暖的外套，因為從我孩子的角度來看，衣服、棉被、鞋子只是一般生活用品，很感謝這樣的活動，除了可以傳遞溫暖給一些需要的孩子之外，我們自己的孩子也能夠從這樣有意義的活動上學會分享溫暖給需要的人。」

畫面中，母親與孩子一同包裝禮物、寫下祝福卡片，讓這樣溫暖得以傳承，活動更具意義！蘭城晶英酒店於18日晚間，舉辦聖誕公益晚會，各社福機構派出代表小朋友與會，現場也將播出這支「圓夢禮程」影片，最後邀請知名親子部落客「野蠻王妃」擔任圓夢大使，在晚會現場親手獻上給小朋友的禮物，為孩子們留下難忘感動的聖誕佳節之夜！