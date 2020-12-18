高速公路變格鬥場！「拳神」出手3招　2男10秒被KO畫面曝

▲黑衣一方態度囂張，拉著車門讓白衣男下車。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

陝西咸陽一處高速公路收費站近日上演「格鬥大戲」，3名男子無視交通安全扭打在一起，其中身穿白衣的男子宛如「拳神」附體，在短短10秒內，出手3拳當場打趴對面2人。

▲黑衣男上來就是一招鎖喉。（圖／翻攝自秒拍）

據《華商報》報導，事發於16日下午，西寶高速咸陽收費站外的2輛小轎車，在行車過程中起了糾紛，3男2女從言語衝突最終升級到肢體衝突。

現場畫面可以看到，穿黑衣的一方仗著人多，下車堵住白衣男生的車，甚至拉著車門讓白衣男下車，還對其女友動手施暴，態度相當囂張。

▲白衣男子不忍了直接開打。（圖／翻攝自秒拍）

面對這種情況，白衣男忍無可忍出手了，收費站外的閘道變成格鬥場，佔據上風的他不僅拳拳到位，而且掌握進退與攻擊時間點，10秒出手3拳，碾壓式打趴對面2名黑衣男子。

▲黑衣男子被瞬間打趴在地上。（圖／翻攝自秒拍）

旁邊的交警一度要上前維持秩序，但被白衣男的身手給嚇了一跳，退後好幾步，一旁的民眾看得瞠目結舌。事後，民警對雙方當事人進行了批評教育，而白衣男確實是練搏擊出身。

目前，警方在雙方自願協商的情況下進行了調解處理，白衣男子一方向對方賠償了醫療費用。

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