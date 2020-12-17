台資企業被「紅色滲透？」　陸委會：如屬實依法辦理

▲根據外媒報導指出，中共外流的黨員名單驚見台資企業成員。（圖／路透社）

記者任以芳／台北報導

日前，中國共產黨傳出有195萬黨員名單流出，其中有106人被標記為中國台灣，甚至還有知名企業背景。針對台灣企業疑似被紅色滲透，陸委會副主委李麗珍今（17）日表示，「兩岸條例第33條的規定，我們國人是不可以擔任黨政軍的職務或者是其他成員，只要查到相關事證，一定依法辦理。」

根據美國媒體報導，中共疑似外流195萬名黨員資料，驚傳有台達電跟台塑集團成員隸屬大陸共產黨支部，目前台灣方面是否查出確切違法事證？李麗珍表示，「有去瞭解，目前是沒有立即危害，但是後續會不會有其他問題，會密切關注。」

李麗珍進一步解釋，目前台商在大陸投資的企業，照大陸規定的公司法，還有上市公司治理準則，必須在企業裡面設置所謂的黨的組織，而且要為他們黨組織的活動提供一些必要的條件。

▲ 陸委會副主委李麗珍 。（圖／記者任以芳攝）

對於上述規定，李麗珍說，「我們也覺得並不妥當，不只是對於台商，對於其他國際外商也是有一些疑慮。」確實涉及干預我們企業的自主權，也破壞公司的治理，傷害整個自由經濟運作。

李麗珍也呼籲，有可能我們的國人在裡面擔任所謂中共共產黨的黨員，依照兩岸條例第33條的規定，我們國人是不可以擔任黨政軍的職務或者是其他成員，所以說他成為中國共產黨員，就是與法律規定不符，如果查到相關事證，一定依法辦理。

另外，為了防堵境外紅色勢力滲透，民進黨立委王定宇近日提出「境外敵對勢力影響透明法草案」。陸委會是否有相關作業？對此，李麗珍表示，「我們尊重立法院提案，未來法案涉及到很多單位的權責，到時候我們在立法院整個審查過程中會配合立法院，然後跟相關單位來做演繹，適時提出一些說明。」