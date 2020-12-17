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國道迎擊「巨無霸」12秒逆向大迴轉　2車剎停！新竹人怒：肉搜出來

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▲▼國道迎擊「巨無霸」12秒逆向大迴轉　2車剎停！新竹人怒：肉搜出來 。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲國道迎擊「巨無霸三寶」12秒逆向180度大迴轉。（圖／翻攝「新竹爆料公社」臉書社團

記者許力方／綜合報導

囂張三寶！有駕駛行駛在國道3號（北二高）新竹路段時，在茄苳交流道驚險目擊，一輛鮮紅色「巨無霸」拖板車，從出口大剌剌逆向回匝道，轉個彎又繼續開高速公路北上，讓2車駕駛當場傻眼。1分鐘影片被瘋傳引發熱議，網友痛批「太扯」、「求陰影面積」，分析「沒幾台撞得贏啊！所以沒在怕。」

行車紀錄器影片16日在臉書瘋傳，畫面顯示，事發於15日中午12時許，目擊駕駛行駛國3南下99k處、新竹系統，正要下出口交流道時，發現前方車輛在轉彎時突然減速，駕駛也跟著剎車，沒多久看到驚人一幕，一輛紅吱吱的「巨無霸」拖板車竟然逆向出現在他們面前。

▲▼國道迎擊「巨無霸」12秒逆向大迴轉　2車剎停！新竹人怒：肉搜出來 。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼國道迎擊「巨無霸」12秒逆向大迴轉　2車剎停！新竹人怒：肉搜出來 。（圖／翻攝新竹爆料公社）

拖板車駕駛明明已經下出口了，竟大剌剌逆向行駛，又往回開到交流道口，12秒內大迴轉180度，跨越槽化線返回國道繼續北上，讓2車當場傻眼，被迫只能停車等待。

影片16日在臉書瘋傳，新竹人看了氣炸痛罵「這太誇張了」、「我看了什麼」、「畜生又在惹事」、「這種垃圾一定要檢舉」、「大違規太可怕了」、「這種應該要肉搜出來，禁止上路」、「罔顧人命」，不少網友狂酸大車駕駛「學長又在調皮了，負責違規」、「GDP嘴不得」、「想撞還撞不贏」。

有網友分析「根本不是第一次」，懷疑大車駕駛經常違規，甚至抱持「沒幾台車能撞得贏，所以沒在怕」的心態上路，讓居民紛紛駁斥「這種職業駕駛是殺人工具」，認為應該要重罰、吊銷駕照。

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