仿拍《后翼棄兵》情境劇照！陶博館藝術品意外引發搶拍潮

▲仿拍《后翼棄兵》情境劇照！陶博館藝術品《星際I》意外引發搶拍潮（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館）

記者林育綾／台北報導

新北市立鶯歌陶瓷博物館現正舉行「2020臺灣國際陶藝雙年展」，匯集109件國內外高水準作品，其中一件《星際I》由於造型神似西洋棋，意外搭上《后翼棄兵》熱潮，引發民眾搶拍模仿劇照情境，陶博館也趁勢發新聞稿介紹該藝術品及展覽，是近期全球少數未受疫情影響而順利開展的國際級展覽，邀請大眾參觀。

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▲爆紅美劇《后翼棄兵》（The Queen`s Gambit）。（圖／劇照）

陶博館介紹，這次引發民眾仿拍《后翼棄兵》情境照的藝術作品，是來自西班牙的陶藝家Marta Armada Rrdriguez的創作《星際I》，他以個人非常喜愛的傳統「手拉坯」技法做為成形的方式，結合自身珠寶設計的專長，創作出產品設計與雕塑相遇，充滿詩意的作品，兼具功能性與美觀賞析，多元的面向，特別獲得評審Arief Yudi評審推薦獎。

▲《星際I》是來自西班牙的陶藝家Marta Armada Rrdriguez，以傳統手拉坯技法創作。（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館）

另外還有來自波蘭Michal Gdak《模景／極簡》，創作靈感來自於陶瓷工廠的石膏模具，一落落的陶瓷塔，如同來自未來的摩天大廈，十分特別。由於作者曾造訪一座位於波蘭採純手工製造為特色的陶瓷工廠，儘管現代製陶技術已經進步，他們仍以傳統的勞力方法製造陶瓷，藉由作品傳達，很少人意識到匠人們製作陶瓷品背後的辛苦。

▲波蘭Michal Gdak《模景／極簡》。（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館）



陶博館館長吳秀慈表示，「2020臺灣國際陶雙年展」至今邁入第8屆，共收到來自全球五大洲、58個國家、732件作品，參賽件數為自2004年開辦16年以來收件最多，優選109件作品自即日起展出至2021年5月9日，是近期全世界少數未受疫情影響而順利開展的國際級展覽。



為了讓無法前來參觀的各國陶藝愛好者也能欣賞展覽，也特別提供線上環景服務，觀眾可以透過電腦、平板或手機等裝置，在展場中漫遊及欣賞作品，並即時瀏覽展覽資訊、聆聽導覽，或欣賞介紹影片。

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