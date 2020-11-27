　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首屆「國際咖啡杯大賽」　陶博館浪漫開展

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼陶瓷.咖啡杯,國際,大賽,陶博館,展覽,鶯歌。（圖／新北市政府文化局提供）

▲「2020國際咖啡杯大賽」展出54件入選作品，每件組的造形、創意皆令觀眾驚豔。（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館提供，下同）

生活中心／綜合報導

全臺首次針對「陶瓷咖啡杯」所舉辦的國際型競賽「2020國際咖啡杯大賽」，吸引來自全球21個國家、221件作品參賽，最後入選展出54件。即日起至110年1月10日止，在新北市立鶯歌陶瓷博物館3樓市民陶藝平臺展出，是一場令人耳目一新的視覺饗宴。

來自瑞士藝術家Suzy BALKERT的〈黑咖啡〉，造形簡約、質地輕巧，杯身畫作雅緻而沈著，為品飲者帶來內在平靜，脫穎而出榮獲首獎。優選5件作品，其中陶瓷品牌「剛剛好陶瓷器皿」的〈荒枝〉，以覆滿雪景的大地發想呈現釉色，上窄下寬的杯身設計方便飲用者搖晃品香，直覺式的杯把設計，拿取時輕鬆優雅。來自瑞士藝術家Jens BALKERT的〈芭蕾女伶〉，造形簡約、線條優雅，以靜物表現芭蕾舞者動態之姿；立陶宛藝術家Egle Einikyte NARKEVICIENE的〈十分雀躍〉，自千變萬化的雲朵發想，傳達在創作過程中，不斷嘗試的喜悅感；南韓藝術家Hyerim SONG的〈杯子與生活〉，搭配可愛的插畫，分享日常生活中的快樂；臺灣藝術家李慧文柴燒作品〈不可預測的光〉，因在窯中燒製時，木灰與火花翻轉奔騰碰撞在坯體上產生火痕之美，深受觀眾喜愛而駐足欣賞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陶瓷.咖啡杯,國際,大賽,陶博館,展覽,鶯歌。（圖／新北市政府文化局提供）

▲瑞士藝術家Suzy BALKERT〈黑咖啡〉。

▲▼陶瓷.咖啡杯,國際,大賽,陶博館,展覽,鶯歌。（圖／新北市政府文化局提供）

▲臺灣陶瓷品牌「剛剛好陶瓷器皿」〈荒枝〉。

▲▼陶瓷.咖啡杯,國際,大賽,陶博館,展覽,鶯歌。（圖／新北市政府文化局提供）

▲瑞士藝術家Jens BALKERT的〈芭蕾女伶〉。

▲▼陶瓷.咖啡杯,國際,大賽,陶博館,展覽,鶯歌。（圖／新北市政府文化局提供）

▲立陶宛藝術家Egle Einikyte NARKEVICIENE〈十分雀躍〉。

▲▼陶瓷.咖啡杯,國際,大賽,陶博館,展覽,鶯歌。（圖／新北市政府文化局提供）

▲南韓藝術家Hyerim SONG〈杯子與生活〉。

▲▼陶瓷.咖啡杯,國際,大賽,陶博館,展覽,鶯歌。（圖／新北市政府文化局提供）

▲臺灣藝術家李慧文〈不可預測的光〉。

令觀眾眼睛為之一亮的還有陳正勳、黃玉英、吳偉丞、章格銘、張思惟和彭書徹等陶藝家，受邀展出獨具風格感的咖啡席，結合咖啡與陶瓷創造全新生活美學，陶藝家們豐富的創作語彙，令人從中感受在人與器具之間專注的溫度感和實用性。展覽中特別邀請國立臺東專科學校園藝暨景觀科教師，提供豐富的咖啡科普小知識，介紹世界與臺灣咖啡的發展歷程，增加觀眾對咖啡的認識。

▲▼陶瓷.咖啡杯,國際,大賽,陶博館,展覽,鶯歌。（圖／新北市政府文化局提供）

▲本展特別邀請6位陶藝家，展出獨具風格感的咖啡席。

新北市立鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈表示，除了「2020國際咖啡杯大賽」展出來自世界各國設計好手的咖啡杯之外，兩年一度全球矚目的「2020臺灣國際陶藝雙年展」也盛大展出中，歡迎有興趣的人前來欣賞。更多的展覽資訊可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw、粉絲專頁www.facebook.com/YCMuseumwww.instagram.com/yinggeceramicsmuseum查詢。

ET快訊
快訊／10萬薪連8年月刷15-22萬　勞動部貪官遭羈押
人妻偷吃喊：你的年羹堯真黏！　凍卵是為了小王…老公綠慘
12月該你轉運啦！　「4生肖」爆棚一路爽到年終
快訊／16歲少女失聯2天找到了！　西門町H＆M購物中
高嘉瑜歐洲敗「綠水鬼」買對了！　亞洲超定價才搶得到
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陶瓷重鎮整個鶯歌就是美術館　新北投入550億打造特色藝術城鎮

怒批環團「扭曲事實」　彰化環境保護盟籲：光電外商別來破壞國寶濕地

兩廳院神秘「天台」連員工都沒去過！超讚視野33年來首度限額開放

【廣編】寶貝狗寵物食品與《十二夜2》　呼籲國人重視流浪狗安養照護議題

開城才2週...新北耶誕城裝置狂被破壞　觀旅局嘆：每晚都在修復

台灣中油加入「奉茶行動」力挺減塑　帶上環保杯、打開APP　體驗科技奉茶的人情味

今起連2波冷高壓襲台！周末最冷探16度　下周「回暖一天」又變冷

【廣編】「臺」起希望「銀」向未來　和「臺灣銀行」相約2020台北金融博覽會

雲林新增一例境外移入新冠肺炎　入境即住集中檢疫所未涉足縣內

平均1顆6元！全聯驚見「夜市神級小吃」買1送1　內行笑：已吃8盒

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

泰國象誤觸地雷「炸斷一條腿」民間醫院設計義肢助牠成長♥

想找「工業風飯店」出差女誤入廢墟 手機沒電爆哭...警救出問：哪裡像

陳柏惟嗆：當我不能1個打35個　籲江啟臣道歉「否則扛走豬」

怒批環團「扭曲事實」　彰化環境保護盟籲：光電外商別來破壞國寶濕地

兩廳院神秘「天台」連員工都沒去過！超讚視野33年來首度限額開放

【廣編】寶貝狗寵物食品與《十二夜2》　呼籲國人重視流浪狗安養照護議題

開城才2週...新北耶誕城裝置狂被破壞　觀旅局嘆：每晚都在修復

台灣中油加入「奉茶行動」力挺減塑　帶上環保杯、打開APP　體驗科技奉茶的人情味

今起連2波冷高壓襲台！周末最冷探16度　下周「回暖一天」又變冷

【廣編】「臺」起希望「銀」向未來　和「臺灣銀行」相約2020台北金融博覽會

雲林新增一例境外移入新冠肺炎　入境即住集中檢疫所未涉足縣內

平均1顆6元！全聯驚見「夜市神級小吃」買1送1　內行笑：已吃8盒

一頁式廣告糾紛暴增！今年數量達2千件　消保處推２招保護消費者

怒批環團「扭曲事實」　彰化環境保護盟籲：光電外商別來破壞國寶濕地

理財周刊／美台大聯盟　網通先發陣容

兩廳院神秘「天台」連員工都沒去過！超讚視野33年來首度限額開放

【廣編】寶貝狗寵物食品與《十二夜2》　呼籲國人重視流浪狗安養照護議題

美女主播騎機車「待轉挨罰」事件逆轉！　親回「20年老司機」真相

K湯連2年報銷面臨最大挑戰　名醫：每個人對完全康復定義不同

快訊／10萬薪連8年月刷15到22萬　勞動部貪官存款增900萬遭羈押

北韓匯率暴跌！金正恩氣到「處決」匯兌大亨　韓媒：有夠不合理

摩鐵隨機開門性侵！25歲男自曝「只有1秒」…酒醉妹睡一半痛醒：你誰

不幸中的不幸　印度一新冠指定醫院起火 　5病患被燒死

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

新竹醫院主打「親子鑑定」！竹科人：真的需要

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

爆乳妹公開酒店實況：有人消費只喝茶聞腳

好市多「11萬天價椅」！尊爵到炸出鈔票味

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

確診+14！指揮中心1400記者會說明

Line參戰黑五！42組熱門貼圖「限時1折」

喝養樂多「戳洞」or「撕開」？業者曝正確喝法

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

北台灣越晚越冷下探14℃　雨彈連噴7天

修門6顆螺絲收800　他怒：合理嗎

她驚：美牛竟然有瘦肉精！四千網灌爆留言

叫UE餐點放門口　他錯愕：直接消失

更多熱門

相關新聞

中國狂推RCEP的戰略因素

中國狂推RCEP的戰略因素

RCEP日前完成簽署，這對於將就任美國總統的拜登來說，既是好消息，也是壞消息；而對中國來說，RCEP的簽署，再加上原有「一帶一路」倡議，中國將有望取得制訂貿易規則的主動權。

千萬總價預算　新北4區還有機會

千萬總價預算　新北4區還有機會

美國選後亂象對民主是大顛覆

美國選後亂象對民主是大顛覆

川普「輸」的關鍵

川普「輸」的關鍵

「好菜一道一道端出」美高層來訪有譜？

「好菜一道一道端出」美高層來訪有譜？

關鍵字：

陶瓷.咖啡杯國際大賽陶博館展覽鶯歌

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

立院血腥混戰！藍綠爆衝突陳柏惟動手打鄭天財

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

楊丞琳唱一半「KID想到小鬼哭了」

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

男神抓女模手「隔褲磨蹭」前後動

好市多「黑五限定」第5天下殺品快看

新竹醫院主打「親子鑑定」！竹科人：真的需要

林莎拍照沒穿內衣　網：掉出來了

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

更多

最夯影音

更多
艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫
Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面