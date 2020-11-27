首屆「國際咖啡杯大賽」　陶博館浪漫開展

▲「2020國際咖啡杯大賽」展出54件入選作品，每件組的造形、創意皆令觀眾驚豔。（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館提供，下同）

生活中心／綜合報導

全臺首次針對「陶瓷咖啡杯」所舉辦的國際型競賽「2020國際咖啡杯大賽」，吸引來自全球21個國家、221件作品參賽，最後入選展出54件。即日起至110年1月10日止，在新北市立鶯歌陶瓷博物館3樓市民陶藝平臺展出，是一場令人耳目一新的視覺饗宴。

來自瑞士藝術家Suzy BALKERT的〈黑咖啡〉，造形簡約、質地輕巧，杯身畫作雅緻而沈著，為品飲者帶來內在平靜，脫穎而出榮獲首獎。優選5件作品，其中陶瓷品牌「剛剛好陶瓷器皿」的〈荒枝〉，以覆滿雪景的大地發想呈現釉色，上窄下寬的杯身設計方便飲用者搖晃品香，直覺式的杯把設計，拿取時輕鬆優雅。來自瑞士藝術家Jens BALKERT的〈芭蕾女伶〉，造形簡約、線條優雅，以靜物表現芭蕾舞者動態之姿；立陶宛藝術家Egle Einikyte NARKEVICIENE的〈十分雀躍〉，自千變萬化的雲朵發想，傳達在創作過程中，不斷嘗試的喜悅感；南韓藝術家Hyerim SONG的〈杯子與生活〉，搭配可愛的插畫，分享日常生活中的快樂；臺灣藝術家李慧文柴燒作品〈不可預測的光〉，因在窯中燒製時，木灰與火花翻轉奔騰碰撞在坯體上產生火痕之美，深受觀眾喜愛而駐足欣賞。

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▲瑞士藝術家Suzy BALKERT〈黑咖啡〉。

▲臺灣陶瓷品牌「剛剛好陶瓷器皿」〈荒枝〉。

▲瑞士藝術家Jens BALKERT的〈芭蕾女伶〉。

▲立陶宛藝術家Egle Einikyte NARKEVICIENE〈十分雀躍〉。

▲南韓藝術家Hyerim SONG〈杯子與生活〉。

▲臺灣藝術家李慧文〈不可預測的光〉。

令觀眾眼睛為之一亮的還有陳正勳、黃玉英、吳偉丞、章格銘、張思惟和彭書徹等陶藝家，受邀展出獨具風格感的咖啡席，結合咖啡與陶瓷創造全新生活美學，陶藝家們豐富的創作語彙，令人從中感受在人與器具之間專注的溫度感和實用性。展覽中特別邀請國立臺東專科學校園藝暨景觀科教師，提供豐富的咖啡科普小知識，介紹世界與臺灣咖啡的發展歷程，增加觀眾對咖啡的認識。

▲本展特別邀請6位陶藝家，展出獨具風格感的咖啡席。

新北市立鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈表示，除了「2020國際咖啡杯大賽」展出來自世界各國設計好手的咖啡杯之外，兩年一度全球矚目的「2020臺灣國際陶藝雙年展」也盛大展出中，歡迎有興趣的人前來欣賞。更多的展覽資訊可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw、粉絲專頁www.facebook.com/YCMuseum及www.instagram.com/yinggeceramicsmuseum查詢。