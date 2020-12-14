搜捕槍砲犯驚見屋內「DIY汽油彈」　防爆小組衝苗栗緊急封街



▲苗栗警方今日搜索槍炮犯時，意外在租屋處找到一枚疑似汽油彈的爆裂物。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／新竹報導

苗栗警局分局14日持搜索票，前往彭姓槍砲案嫌犯租屋處，沒想到未見彭姓嫌犯卻發現一瓶疑似爆裂物的汽油寶特瓶，警方緊急聯絡刑事局偵五隊台中防爆組前往協助，將爆裂物帶回檢查，後續也在台中市逮捕彭嫌，釐清相關案情。

▲彭姓嫌犯以被帶回警局，預計15日將彭嫌移送地檢偵辦。

43歲的彭男有多次槍砲、毒品前科，警方因他案於今天上午持搜索票前往彭的租屋處搜索，沒想到未找到彭男本人，卻意外發現一瓶裝有汽油、電池、電線和天線的組裝寶特瓶，警方懷疑可能是自製汽油彈，擔心誤觸引爆，不敢自行猜裝，趕緊通報刑事局台中防爆小組到場。

防爆小組封鎖現場，初步研判符合爆裂物要件，同時將這瓶疑似爆裂物帶回檢驗，苗栗警方持續「以車追人」，終於在下午3點多，於台中市逮捕彭男，目前警方正調查爆裂物來源、用途，預計15日將彭嫌移送地檢偵辦。

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