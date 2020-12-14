　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／直播中被搶！新北正妹實況主「街上遇襲」　警方證實了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼快訊／直播中被搶！新北正妹實況主「街上遇襲」　警方證實了。（圖／翻攝啊乓twitch）

▲實況主啊乓在街上被飛車搶劫手機。（圖／翻攝啊乓twitch，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

在twitch上有1.8萬人追隨的實況主啊乓（香香愛哭包）14日下午走在街上直播時，被後方兩名歹徒飛車搶劫手機，而搶劫過程也因直播而被記錄下來，畫面非常驚險。對此，新北市三重分局永福派出所也證實確有其事，受害者啊乓已到派出所備案，警方正在追查2名嫌犯。

直播影片曝光後，網友紛紛留言，「三和國中」、「線上版gta」、「真的是被搶欸，好扯」、「我以為這樣騎車搶劫在台灣很少見」。

【被搶影片點這】

 ▲▼快訊／直播中被搶！新北正妹實況主「街上遇襲」　警方證實了。（圖／翻攝啊乓twitch）

ET快訊
快訊／台南永康驚傳火警！　21輛消防車搶救中
恐攻式酒駕「68秒連闖9紅燈」撞死人　Uber司機判賠116
台灣史上首位雙金！　許淑淨遞補倫敦奧運金牌
快訊／直播中被搶！新北正妹實況主「街上遇襲」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南永康傳住宅火警　6樓全面燃燒...50勇消搶救中

「泡麵少年」漏夜送下山　搜救員怒：被逼護送連謝都沒我們命賤

搜捕槍砲犯驚見屋內「DIY汽油彈」　防爆小組衝苗栗緊急封街

快訊／直播中被搶！新北正妹實況主「街上遇襲」　警方證實了

Uber司機「恐攻級酒駕」撞爛女騎士！父母法庭哭喊　天價賠償曝光

恐攻式酒駕「68秒連闖9紅燈」撞死人　Uber司機判賠1168萬

7網友PO蔡政府吃6980元便當！蘇貞昌下令嚴辦　5法院全判免罰打臉

新北外公看電視「猥褻外孫女」！她課後寫感想曝獸行…班導師嚇壞

暗夜被怪男跟蹤18km！科大女驚恐秀「遭撕毀外套」：我逃到加油站

國小主任被控硬上人妻喊冤：開2年房間「看影片」...她留美較開放

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

台中惡霸酒醉「狠甩女童巴掌」衝店內猛砸嗆老闆娘：這樣爽嗎

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

快訊／台南永康傳住宅火警　6樓全面燃燒...50勇消搶救中

「泡麵少年」漏夜送下山　搜救員怒：被逼護送連謝都沒我們命賤

搜捕槍砲犯驚見屋內「DIY汽油彈」　防爆小組衝苗栗緊急封街

快訊／直播中被搶！新北正妹實況主「街上遇襲」　警方證實了

Uber司機「恐攻級酒駕」撞爛女騎士！父母法庭哭喊　天價賠償曝光

恐攻式酒駕「68秒連闖9紅燈」撞死人　Uber司機判賠1168萬

7網友PO蔡政府吃6980元便當！蘇貞昌下令嚴辦　5法院全判免罰打臉

新北外公看電視「猥褻外孫女」！她課後寫感想曝獸行…班導師嚇壞

暗夜被怪男跟蹤18km！科大女驚恐秀「遭撕毀外套」：我逃到加油站

國小主任被控硬上人妻喊冤：開2年房間「看影片」...她留美較開放

「永安橋下撿到」台中2男廢三倍券買菸！再抓1人　不排除還有共犯

連勝文轟民進黨「帝制威權」：NCC擬《網管法》只管批評你的人

小A辣變性後首回老家！　媽媽第1次見「女兒」…家人聚餐反應超溫馨

快訊／台南永康傳住宅火警　6樓全面燃燒...50勇消搶救中

朝聖新北耶誕城！她假日「訂上下通鋪房」狂噴2380　入住崩潰了

「草莓泡泡糖」嘴邊爆裂！他驚覺室友也有…醫：吹同一支惹禍

吳宗憲「婆媳哪會有問題」5萬生日禮孝親：馬上什麼都好

駐普羅旺斯辦事處開館　吳釗燮：台灣和南法交流不斷深化

快訊／東京確診數激增！日本旅遊振興方案「Go To Travel 」全面暫停

接任建築經營會理事長！映興電董座賴柄源：BIM建高效管理平台

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

混凝土車迴轉「大截殺」！騎士衝車底慘死

他晚上10點後洗衣服 　房東：斷電到明天　

求歡遭拒「人妻崩潰大哭」！老公冷嗆：妳是妓女喔

即／科大女被「狠拉下車」！黑衣男瘋狂追車畫面曝

科大女生被問：可認識妳嗎　她喊不要慘被拉下車

15歲少年帶5碗泡麵　獨攀北三段失聯

即／抓到了！恐怖黑衣男狠拉女大生下車

「屏東黑美人」勒斃男友橡皮筋綁下體　專家說話了

家人反對！苗栗少年帶5碗泡麵獨登百岳　搭車路線曝

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

辛龍8個月不接工作　乾妹心疼曝近況

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

受害者遭趙妻緊跟12年　開窗就看到趙斗淳家　

倉鼠斷食3天　破案害他們綜藝摔

更多

最夯影音

更多
Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」
周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面