快訊／直播中被搶！新北正妹實況主「街上遇襲」　警方證實了

▲實況主啊乓在街上被飛車搶劫手機。（圖／翻攝啊乓twitch，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

在twitch上有1.8萬人追隨的實況主啊乓（香香愛哭包）14日下午走在街上直播時，被後方兩名歹徒飛車搶劫手機，而搶劫過程也因直播而被記錄下來，畫面非常驚險。對此，新北市三重分局永福派出所也證實確有其事，受害者啊乓已到派出所備案，警方正在追查2名嫌犯。

直播影片曝光後，網友紛紛留言，「三和國中」、「線上版gta」、「真的是被搶欸，好扯」、「我以為這樣騎車搶劫在台灣很少見」。

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