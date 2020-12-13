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海產業少爺「3度拒接家業」！爸氣炸討回2塊地　這關鍵讓兒子免還

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▲男人,悲傷,沮喪,難過,傷心,被耍,劈腿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蕭姓夫婦向兒子討回2塊土地。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

屏東一名蕭姓夫婦在屏東經營海產事業，而夫妻倆將名下兩筆土地，先後分別轉給獨子，希望兒子可以接手海產事業，但兒子3度短暫回家幫忙之後，無心再繼續經營，並遷址台中，讓蕭姓夫婦氣炸，氣得向法院提出撤銷贈與。不過，案經上訴二審之後，法院判決兩人敗訴。

蕭姓夫婦主張，當初在將土贈與兒子時，就有要求他應該留在屏東協力家庭海產事業，並經兒子允諾，但兒子卻在取得土地所有權之後，竟遷址台中，無意協助家庭事業，顯已拒絕履行父母贈與之負擔，因此向法院提出，應撤銷贈與。

兒子則表示，父母的土地是單純贈與，並未附有負擔，兩造間並未約定以他留在東港協力家庭海產事業為贈與之條件，且父母就此一主張也未舉證，認為兩人撤銷土地贈與並無依據。

對此，法官傳喚當時為蕭姓夫婦轉移登記事務之代書，而代書到庭證稱，當初蕭姓夫婦委託其將兩筆土地給兒子時，有說過兒子是要回來幫忙做事業，所以將土地登記給兒子，但贈與當時兒子並不在場，所以他也不知道兒子有無同意接受該贈與。

蕭姓夫婦表示，家中子女都知道，若要取得家中之不動產，急須接手家業，因此兩造間就兩筆土地贈與顯然附有負擔或屬目的性之贈與等，而兩名女兒也證稱，父母會將土地給兒子，是因為他要回來接家裡的事業，但不知道他有沒有答應，不過從小的觀念就是，父母有說回來接家裡事業的話，就會有贈與。

女兒也證稱，兒子之前要去澳洲讀書，有說讀書完回來接家裡的事業，但後來就又一聲不響地走了，之後有回來，後來不高興又說不接了，第三次再回來沒多久後又離開。對此，法官認為，雖然蕭姓夫婦多次表示，接手家業即能取得家中不動產，但女兒並不知道兒子於受贈與時有無同意附負擔，且當時女兒也不在台灣，因此難以依兩人單方面訓示，就認定兩造間兩筆土地之贈與已達成附負擔之合意。

另外，蕭父也自陳其為了要節稅，每年在免贈與稅的額度下，陸續過戶給長女，而長女未結婚，且有皆家裡事業，所以給比較多，兒子沒有接家業，後續就不給了，當初兩筆土地之贈與未同時辦理，也是因為贈與免稅額度之考量等語。對此，法官認為，減免日後遺產稅之課徵，而於有生之年陸續贈與不動產予子女，也是蕭姓夫婦將不動產過戶給子女之原因，而非僅子女接手家業時始為贈與。

另外，法官認為，根據蕭姓夫婦2人就所付之負擔內容，僅以「接手家業」籠統稱之，惟具體內容究竟是擔任何種職務、負責何種工作、有無約定期限，均付之闕如，讓法官無從採信兩造就兩筆土地之贈與，卻有附負擔之約定。對此，高雄高分院審理後，認為蕭姓夫婦無法證明兩筆土地為有附帶條件之贈與，因此撤銷原屏東地院之判決，判蕭姓夫婦敗訴，其子免將土地返還，仍可上訴。

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關鍵字：

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