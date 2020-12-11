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三星農會遭貼「公糧有毒」告示！外包搬運工不滿薪資：米摻農藥

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▲▼蘇姓男子張貼的不實言論紙條。（圖／讀者提供，下同）

▲▼蘇姓男子張貼不實言論，宣稱公糧有毒、摻農藥防蟲。（圖／讀者提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

在三星地區農會外包廠商從事公糧運送的蘇姓工人，因不滿工時工資計算問題，認為所得被黑，竟趁10日農會下班後，跑到農會及大洲辦事處張貼「農會員工報料公糧有毒…」等字的紙，農會不滿被黑11日報警，三星警分局長林書慶隨即帶隊查案，警方找到11日還要到農會理論的蘇男後，依妨害名譽及誹謗罪嫌送辦。

▲▼蘇姓男子張貼的不實言論紙條。（圖／讀者提供，下同）

三星地區農會11日8時許，向警方報案，稱農會大門口遭不明人士張貼不實言論字條，警方立即由分局長林書慶率偵查隊前往採證。經調閱監視器，發現是一名行跡可疑男子於10晚間18時許，駕駛自小客前往農會張貼不實言論紙條。

據查男子是從事三星地區農會外包廠商公糧運送工作的56歲蘇姓男子，他疑因不滿工時與工資問題，曾向農會抱怨表示，他不只做運送還做很多雜工，工資被少算了，因農會是受農糧署委託收購公糧，相關工資均有規定，農會無法再增加工資。

蘇男認為工資被黑，一氣之下，竟趁10日農會下班後，跑到三星農會信用部及大洲農會辦事處張貼「農會公糧上面都有農藥、控訴公糧有毒、有人有證據、裡面的員工報出來的、把農藥放在米裡…」等內容的紙條。

▲▼張貼的不實言論紙條的蘇姓男子落網。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼張貼不實言論紙條的蘇姓男子落網。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼張貼的不實言論紙條的蘇姓男子落網。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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