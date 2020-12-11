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小黃路口搶快左轉...30歲男騎士滑手機分神衝撞　捲入車底慘死

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記者黃宥寧／台北報導

台北市中山區3月31日0時許，一輛計程車於龍江路左轉接南京東路三段時，與對向直行機車發生碰撞，機車騎士當場被卡在計程車底下送醫急救3小時回天乏術。雖然陳姓計程車駕駛未禮讓直行騎士，但騎士也有邊騎車邊使用手機的狀況。法官審酌雙方均有過失，但運將與對方無法達成和解，依業務過失致死罪判刑1年10月。

據悉，黃姓男騎士（33歲）騎乘機車由北往南行經龍江路，遇到陳姓計程車司機（68歲）開著計程車在路口左轉，黃男閃避不及雙方碰撞，黃男被捲進計程車車底，全身多處骨折，所騎機車則多處破損倒在路中，而陳男計程車上無乘客，自己也未受傷。

檢方認為，陳姓駕駛為職業駕駛，應與一般駕駛人更熟稔行車規則，但他卻於1979年到2019年共有6次駕車涉嫌業務過失傷害，於今年3月13日才因駕駛計程車違規左轉撞擊路人，不到20天又在交叉路口搶快左轉彎，導致黃姓騎士死亡，應予嚴懲。

法官審酌陳姓駕駛犯後坦承犯行，在法院受理時表示經濟能力不佳，勉強可以分240期賠償240萬與對方媽媽和解；但對方家長請求金額差距過大，和解不成立。而陳姓駕駛目前打零工、子女也成年無須扶養。陳姓駕駛與黃姓騎士均有過失，依過失致死罪，將陳判刑1年10月。

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