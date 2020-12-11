南投小隊長打滑殉職！台中警察局長室IG「PO文消費」　網轟：病態

▲南投交通隊小隊長執行重機常訓時因事故殉職，不料隔天TCPB卻疑似在IG發文揶揄。（圖／翻攝臉書「靠北警察」）

記者莊智勝／南投報導

南投縣警察局交通隊小隊長簡烱銘9日執行大型重機常訓時，因天雨路滑自摔、重傷身亡，不料事發僅短短1天，台中市政府警察局局長室IG帳號「TCPB」小編竟發出警察騎乘重機照，還搭配文字揶揄「請握緊把手、踩穩踏階，不然…你就會摔車…！」雖然該文事後已刪除，但仍引起網友不滿，痛批「學長過世，你發文酸他？」

簡烱銘9日下午率隊進行大型重機常訓，不料回程行經省道台16線水里往集集路段時，疑似因天雨路滑，簡當場打滑自摔，後方另外2名員警反應不及當場撞成一團，整起事故共造成3人受傷，其中又以簡烱銘傷勢最為嚴重，雖緊急送往台中中國醫藥學院附設醫院急救，但最終仍因傷重宣告不治。

在這起事故發生後，高齡7旬的簡父、簡母哀痛不已，南投縣長林明溱也前往簡家上香，承諾從優撫恤，並要求相關單位查明事故原因；不料簡小隊長才剛殉職1天，台中市政府警察局局長室IG帳號「TCPB」竟PO出一張警察騎乘重機照片，並搭配文字「請握緊把手、踩穩踏階，不然…你就會摔車…！」遭網友截圖，質疑消費自家人。

該則PO文雖然數小時後已經刪除，但仍被截下轉發到臉書社團「靠北警察」，網友怒轟「平常TCPB發些與警察毫無相關的垃圾文章就算了，現在連這種消費同仁、消費死者的文章也發得出來？你們到底有沒有一絲絲同為警察的職業道德？病態到為了點閱率，這種譁眾取寵的哏都敢發！」

對此，網友也一面倒狂酸，「沒事沒事，趕快用女警文洗白」、「太誇張的發文」、「真的母湯，消費往生學長」、「傷害警察的，通常是警察；也只有警察，才會消費警察」、「若查證屬實，真的很差勁，警察的榮耀到底要被扭曲到什麼程度！」