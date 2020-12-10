快訊／北部6.7強震！瞬間連2震捷運突開門　民眾嚇奔逃

記者董美琪／綜合報導
台灣10日晚間9：19發生6.7地震，全台有感，目前還沒有災情傳出，不過由於地震搖晃劇烈且久，當時在台北捷運站有許多民眾受到驚嚇，捷運也一度開門，另外也開始緩慢行駛。此外淡海輕軌已暫停營運。
根據氣象局資料，地震為今年最大，目前各地回報尚無災情。高鐵也因地震停駛約13分鐘，目前已繼續行駛。
▲北捷因強震減速行駛。（圖／記者林振民攝）
發震時間：109年12月10日21時19分58秒
震央位置：北緯24.74° 東經122.03°
震源深度：76.8公里
芮氏規模：6.7
相對位置：宜蘭縣政府東方 27.2 公里 (位於臺灣東部海域)
各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：蘇澳、頭城、宜蘭市、冬山、內城、南澳、澳花、大同、南山、龜山島、武塔
● 新北市地區最大震度4級
4級：烏來、新店、新北市、淡水
3級：三貂角、雙溪、五股
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：和平、太魯閣、西寶、花蓮市、鹽寮、水璉、磯崎
3級：秀林、銅門、西林、光復、紅葉、玉里、富里
● 臺北市地區最大震度4級
4級：信義區、臺北市
2級：陽明山
● 桃園市地區最大震度4級
4級：三光、桃園市、新屋
● 新竹縣地區最大震度4級
4級：關西、五峰、竹東
3級：峨眉、竹北市
● 南投縣地區最大震度4級
4級：合歡山
3級：奧萬大、國姓、日月潭、名間、信義鄉、竹山
2級：埔里、魚池、南投市
● 臺中市地區最大震度4級
4級：德基
3級：梨山、烏石坑、大甲
2級：臺中市、霧峰
● 苗栗縣地區最大震度4級
4級：苗栗市
3級：南庄、三義、鯉魚潭、竹南
● 雲林縣地區最大震度4級
4級：斗六市
3級：草嶺、古坑、四湖、水林
2級：麥寮
● 嘉義縣地區最大震度4級
4級：番路
3級：阿里山、民雄
2級：大埔、義竹
● 基隆市地區最大震度3級
3級：基隆市
● 新竹市地區最大震度3級
3級：新竹市
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：長濱、成功、海端、池上、利稻、東河、蘭嶼
2級：鹿野、卑南、綠島、臺東市、達仁、大武
1級：太麻里
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：員林、大城、彰化市
● 嘉義市地區最大震度3級
3級：嘉義市
● 高雄市地區最大震度3級
3級：桃源
2級：甲仙、旗山、六龜
1級：壽山、高雄市
● 臺南市地區最大震度3級
3級：新化、七股
2級：東山、善化、佳里、永康、臺南市
● 屏東縣地區最大震度2級
2級：三地門、屏東市、新埤、恆春
1級：瑪家、春日、獅子、小琉球
● 澎湖縣地區最大震度2級
2級：馬公市
● 連江縣地區最大震度1級
1級：馬祖