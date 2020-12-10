洗衣劑加爆！「中二中」女學生一連串舉動曝　老闆狂讚：超負責

▲女學生多加了洗衣劑，讓地板全是泡沫。（圖／翻攝自爆料公社）



記者崔子柔／綜合報導

自助式店家雖然設有監視器，但因為店主不在現場，常有客人把環境弄亂，令人頭疼。不過8日就有一名洗衣店老闆發文表示，這位「中二中」的女學生不但主動來電告知把地板弄髒了，聽到老闆自己會清，還是負責任地去拿了拖把將現場打掃得超乾淨。

原PO在爆料公社發文表示，晚上10點半過後接到一通電話，對方說自己多加了洗劑，導致白色泡沫跑出來，並詢問有沒有工具可以清理。

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▲開始賣力清掃。（圖／翻攝自爆料公社）



原PO當時沒看監視畫面，直接向對方說沒關係，他再處理就好。後來掛了電話就開啟畫面，一看「超大片」白泡沫讓他嚇到，「啊娘喂，面積不小」。

過了沒多久時間，原PO再次打開畫面，發現客人不知道從哪裡借來了拖把，開始賣力地清掃，讓他暖心感謝，「誠實又努力收拾的客人」，並強調是中二中的學生，「品德教育該稱讚」。

▲現場恢復原狀。（圖／翻攝自爆料公社）



文章一出，就有不少網友紛紛留言大讚，「教養成功」、「直接送免費洗衣一次」、「這客人很棒」、「道德滿分」、「發vip給她，給她優惠吧。難得有心的客人」、「優秀，家庭教育很成功」、「社會道德觀很棒」、「有公德心」。

▼洗衣店老闆PO文大讚。（圖／翻攝自爆料公社）

