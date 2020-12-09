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桃園《隔壁老王》爆性侵！起底娶辣妹工讀生　人間凶器成勝利組

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湯包名店「隔壁老王」老闆王國華的妻子曾是店裡工讀生，晉升為老闆娘後，也因招呼生意時打扮火辣上過新聞。（圖／翻攝臉書）

▲湯包名店「隔壁老王」老闆王國華的妻子曾是店裡工讀生，晉升為老闆娘後，也因招呼生意時打扮火辣上過新聞。（圖／翻攝臉書）

圖、文／CTWANT

連鎖餐飲名店《隔壁老王》負責人王國華遭控性侵，檢警目前正偵辦中。本刊調查，王國華是憲兵特勤「夜鷹部隊」出身，一身武藝堪稱「人間凶器」，還曾開車助警追逃犯，聲名大噪。他轉行開湯包店至今相當成功，不僅排隊人潮不斷，媒體也爭相報導，事業成功之餘，還順利「把」到店裡1名工讀生辣妹娶回家，堪稱「人生勝利組」。

 

今年43歲的王國華，4、5年前於桃園市開設《隔壁老王》手工湯包店，至今已在中壢區、桃園區等地擁有多家分店。因他別出心裁在麵線、湯包等餐點上，添加整隻龍蝦、螃蟹、干貝等食材，這些年吸引不少美食節目爭相報導，以「澎派」、「痛風料理」為賣點成了名店，王國華的臉書也滿是與納豆、阿翔等藝人的合照。

他18歲即入伍當兵，還獲選為憲兵特勤「夜鷹部隊」成員，因而被訓練出一身高超武藝，24歲退伍後開早餐店。王國華曾對外宣稱，當時一個月可賺10幾萬元，但卻因貪杯，常一晚就把收入喝光，最後不僅倒店，還搞到酒駕、滋事導致負債累累，讓父母對他失望透頂。

30歲那年，他力圖振作，終於找到企業主，給他一份隨扈工作，收入優渥也還清債務。37歲再度自行創業，投身餐飲業，開設《隔壁老王》連鎖店，結果一炮而紅，至今年收逼近千萬元。這6年來，因事業風光成功，不僅讓老父臨終時不再擔心他，可以安心闔眼，還與店內1名漂亮工讀生相戀，最終娶回家當美嬌娘，漂亮的老婆還曾因穿「中空裝」招呼生意，登上新聞版面。

曾幫警察追捕、壓制逃犯，讓王國華曾被媒體稱為「正義哥」。（圖／翻攝臉書）

▲曾幫警察追捕、壓制逃犯，讓王國華曾被媒體稱為「正義哥」。（圖／翻攝臉書）

去年2月某天上午，王國華幫妻小買早餐途中，撞見大批警察正當街追捕1位駕車逃逸的醉漢，義憤填膺的他不顧危險，將新買的賓士S級高檔轎車加速，追上後猛撞、攔阻，對方見苗頭不對棄車拔腿想逃，王國華也追了上去，以過往習得的特勤身手，一把將逃犯擒拿壓制。警方趕到後，王國華還輕鬆笑稱：「我本來想用過肩摔，但怕殺傷力太大就算了。」

此事被媒體、網友分享後，不少人也留言大讚他「累積功德」、「為民除害」等，甚至給了他「正義哥」封號，還起底出他原來是知名連鎖店的老闆，讓餐廳名聲更加響亮。只是，這麼感人的勵志創業故事，如今卻因王國華對離職女員工幹的卑劣惡行曝光，《隔壁老王》變成「隔壁有狼」。警方表示，該案受理後，已傳喚王國華到案，並移送桃園地檢署偵辦。

民眾為了吃特殊的海鮮美食、手工湯包等，不惜排隊等待，也讓「隔壁老王」晉升名店，沒想到老闆竟是性侵惡狼。（圖／翻攝臉書

▲民眾為了吃特殊的海鮮美食、手工湯包等，不惜排隊等待，也讓「隔壁老王」晉升名店，沒想到老闆竟是性侵惡狼。（圖／翻攝臉書)

對此，《隔壁老王》負責人王國華表示，性侵一事是被「誣告」，所有細節不方便多說，已委任律師處理。其律師江曉俊表示，女方（Lulu）以前就和王國華有過一夜情，案發當天雙方也是合意性交，有員工還看到2人在聊天等，會請該員工當證人對Lulu提出「誣告」。

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