「刺激性氣體」突現山西2個城市！民眾聞後不適　懷疑是催淚彈

▲太原晉中兩地市民聞到刺激性氣味。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

山西太原、晉中多名市民12月7日晚PO文爆料稱，位於太原榆次交界處大範圍有刺激性氣味，部分人有咳嗽、打噴嚏等症狀。隨後官方回覆稱，懷疑可能是一所武警院校當天下午進行催淚彈演習，導致上述情況。8日凌晨，山西晉中市生態環境局正式通報。

據《澎湃新聞》報導，7日21時許，晉中市環保局榆次區分局一名工作人員表示，該局在17時40分許接到市民舉報和當地政府人員回饋前述情況後，便派工作人員到現場核實相關情況。

工作人員稱，初步懷疑氣味是從太原方向傳來，具體原因正在跨區域瞭解調查。目前，晉中市榆次區環保局和開發區環保局正在開展聯合調查。具體現場情況，該工作人員表示暫不清楚。

太原市12345市民熱線一名工作人員稱，今天（7日）晚上接到多名市民反映前述情況，經瞭解，發生有刺激性氣味的區域屬於晉中市。目前，他們已將情況第一時間轉交給晉中市相關部門。

晉中市12345市民熱線一名工作人員也稱，今天（7日）晚上，他們接到多名市民電話反映，他們聞到刺激性的氣味，導致有咳嗽症狀。目前，他們已聯繫當地公安、環保部門介入調查；根據回饋情況，初步瞭解，懷疑可能是一所武警院校今日下午進行催淚彈演習，導致前述情況，目前具體情況仍在調查核實中。

12月8日凌晨，山西晉中市生態環境局在官方微博「晉中環保」發佈通報稱，12月7日，接到群眾舉報位於太原榆次交界處等區域內有大量刺激性氣味問題後，該市生態環境局組織榆次分局和開發區分局分別對轄區內工業企業進行排查，均未發現轄區內有網友網上反映的刺激性氣味的點源。同時，山西省晉中生態環境監測中心於22點10分到24點20分通過對反映的太原理工大、太原師範學院和山西現代雙語學院南校區等六個不同點位進行監測，未檢測出對人體有毒有害氣體。