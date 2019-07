記者葉國吏/綜合報導

《房思琪的初戀樂園》作者林奕含逝世2週年,她的閨蜜美美在臉書粉絲專頁《奕含の美美》首度直播「林奕含案缺乏報導的三項證據」,她透露「奕含透露2次遭誘姦的情節」,美美說,當時林奕含用一個「第三人稱」的「小森的故事」來透露遭誘姦的事情。

▲作家林奕含已經過世2年。(圖/翻攝臉書)

美美表示,她曾經拿「小森的故事」去質疑林奕含報導中提到的閨蜜,美美也去詢問林奕含父母,「你們不是也有收到簡訊」而簡訊中奕含也明確說自己是遭強暴,而且還不只一次。

美美透露,在2016年她又收到林奕含簡訊,當時林奕含表示自己很不舒服,並要她去查一位「台大補習班的一位陳姓老師」,並說「如果我想去找他,可不可以陪她?」每每當時答應,而美美的母親也答應陪同。後來林奕含又問「如果寫信要叫他不要去傷害小女生,不要再教書,他會不會聽進去?」而這封信就是指那位補習班的陳姓教師。

▲林奕含閨蜜美美開直播。(圖/翻攝自Facebook/奕含の美美)

但最後林奕含後來又覺得這位陳姓教師不會理會,林奕含也不想做自欺欺人的事情,所以沒寫信、也沒去找陳姓教師。美美說,林奕含事件已經被檢方定調為「合意交往」,但林奕含自認這是一段「愛上誘姦犯的故事」,林奕含甚至說「I wish so much that i was killed the first time i got raped(我好希望在第一次被性侵時就死了)」,這3項證據都打臉檢方認為的「合意性交」。

▲作家林奕含、國文補教名師陳星(陳國星)。(圖/翻攝自林奕含臉書、中天新聞)

回顧林奕含事件,才女林奕含在2017年4月27日驚傳死訊,引起社會譁然。而林奕含生前著作《房思琪的初戀樂園》書中4位主角思琪、曉奇、怡婷等人的故事,其實都是她自己過往痛苦的經歷,也讓補習班老師陳國星成社會關注焦點。台南地檢署經過113天偵察,認為林奕含生前跟陳國星2人互動如情侶,林奕含從未說自己被性侵,且生前還有小說電子檔,似乎為「房思琪」原始架構版本,內容證明陳國星所指,二人之間並無強制性交等話,並非全然謊言。加上林奕含父母不願提告,因此對陳不起訴。

