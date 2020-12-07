清潔婦撿到1克拉鑽戒16分交回！　「不即時」遭公司罰款2350元





▲一名清潔婦人撿到鑽戒歸還，還是被公司罰款。（圖／翻攝湖南都市）

記者劉亭／綜合報導

大陸長沙火車南站一名清潔員2日下午打掃折返列車時，撿到一枚1克拉鑽戒，在上交之後卻被公司處罰500元人民幣（約2350元新台幣）罰款。她無奈投訴，自己一個月也才3500元人民幣（約16450元新台幣）薪水，讓她覺得很不舒服。

根據湖南都市報導，甘小姐透露，列車12點50分停靠，13點16分就要開車，打掃衛生的時間很短，只有20分鐘，當天是在拖地的時候發現了一枚鑽戒，當時也不知道真假，就先收起來，打掃完去上了廁所，這時候就接到了組長電話，詢問是否找到戒指。

甘小姐指出，上完廁所之後，就馬上把戒指送去上交，從撿到戒指到歸還總共才經過了16分鐘，連警察都說她及时上交，本來覺得拾金不昧是好事，公司卻認為她上交不及時，還要罰款，讓她很不能接受。

據了解，該枚戒指是警方押送的一名犯罪嫌疑人所弄丟，鑽石重一克拉，價值上萬元人民幣，在長沙南站才發現不見了，因此在長沙南站派出所請求協助，最後才找上甘小姐。

長沙南站派出所駱警員表示，甘小姐表現不錯，還老實交出戒指，公司原本罰款1000元人民幣（約4700元新台幣），有協助求情。清潔公司黃姓經理表示，駱警員確實有幫忙求情，因此原本1000人民幣的罰款才減輕為500元人民幣。