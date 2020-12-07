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聖誕節夢幻禮品！讚爾藝術揭秘「水晶球製作過程」　網友看完：根本藝術品

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▲▼ 讚爾藝術 。（圖／翻攝自即新聞）

▲ 讚爾藝術公開水晶球製作過程，讓網友齊喊「聖誕禮物就選這個！」。（圖／翻攝自即新聞，下皆同）

消費中心／綜合報導

隨著滾筒震動簧片，響起一聲聲清脆樂音，這是大家耳熟能詳的音樂盒聲，再搭配上水晶球中旋轉木馬緩緩繞著圓圈，總能在許多時刻療癒心靈，被水晶球音樂盒所帶來的美麗所吸引。但你知道，這些夢幻都建立在「繁複的工法技藝」上嗎？來自新竹的讚爾藝術JARLL ART就揭秘水晶球音樂盒的製作過程，讓網友紛紛大喊，「今年聖誕節就靠這顆成為獎品王了！」

許多人都會認為，水晶球就是將做好的模型放進去封好，一顆水晶球就能夠完成。為了破解大家迷思，讚爾藝術就公開自家水晶球音樂盒的製作流程，強調「夢幻建立在繁複的工法技藝上」，每顆水晶球都是設計師創造出獨一無二的發想，用手工打造的夢幻小世界。

▲▼ 讚爾藝術 。（圖／翻攝自即新聞）

▲▼ 讚爾藝術 。（圖／翻攝自即新聞）

每一個水晶球都有屬於自己的故事，建構出夢幻故事最重要的就是場景佈置，第一步「冷瓷塑模」就是將冷瓷土把主角、場景形狀塑造出來，再透過「塑形雕刻」將細節慢慢勾勒，不管是細膩的眼神、雕花的裙擺甚至是鞋底的紋路，都需要在這個階段賦予冷瓷外型。

接著進入到「手工上色」的階段，將原先象牙白色的冷瓷慢慢塗上顏色，在這個階段師傅必須聚精會神、一筆一筆的替這些雕塑賦予色彩，千萬別以為這個階段非常容易，最常看到的聖誕樹光是綠色可能就需要反覆塗上很多種深淺不同的顏料，才能創造出栩栩如生的感覺。進到「場景組合」後，把所有零件放在屬於自己的位置，創造出獨一無二場景，再經過生產線作業，注入閃粉讓水晶球中世界如幻似夢一般，最後將組裝好的場景放入水晶球中封好，隨著溢出的水花仔細鎖住後，一顆晶瑩剔透的水晶球音樂盒就這樣完成了。

▲▼ 讚爾藝術 。（圖／翻攝自即新聞）

▲▼ 讚爾藝術 。（圖／翻攝自即新聞）

能夠有如此夢幻的水晶球音樂盒，除了上述的繁複工藝外，也是因為讚爾藝術母公司「鑫林玻璃」40年來的工藝技術做後盾，讓玻璃能將水晶球中的世界完美呈現，隨著音樂盒的陣陣音樂、球中世界的旋轉搭配閃粉飄散，絕對是讓人目不轉睛的夢幻逸品，更在2015年周董周杰倫的世紀婚禮上，被摯友劉畊宏選為結婚禮物贈送。

除了常見的旋轉木馬、水中世界外，讚爾藝術也不斷與各界聯名推出「心臟狙擊」的主題，像是Hello Kitty水晶球就以粉嫩的少女白、粉紅做為主調，讓Hello Kitty在裡頭端著蛋糕像是要慶祝生日一樣，完全正中少女心。緊接著聖誕節、跨年就要來臨，想要給情人一個浪漫驚喜嗎？或是在特別日子裡，選擇與眾不同的水晶球讓自己隨著音樂放鬆身心，到讚爾藝術逛一圈，找尋屬於自己的「專屬夢幻」。

讚爾藝術官網 : https://jarll.tw/CRVyW
JARLL 讚爾藝術粉絲團 : https://jarll.tw/ORIyE
JARLL璀璨聖誕節活動開跑，週週抽夏慕尼雙人餐券 ：https://jarll.tw/qxUSo

▲▼ 讚爾藝術 。（圖／翻攝自即新聞）

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