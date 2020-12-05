北科大跨校跨域！師徒聯手打造木藝師尪仔　瓶蓋工廠亮相

▲豐園北科大木創中心將六個尪仔再優化。（圖／台北科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

雙手高展如樹枝開展，張大雙眼專注加工，六個各展所長的小小木藝師尪仔，是台北科技大學工業設計系、中科大商設系和東勢高工學生們投注12天合作設計的成品。跨域團隊相互激盪，巧妙表達傳統木藝師的精神和工法特色，將與北科大其他海洋永續、山林永續作品，即日起至明年1月3日間將於瓶蓋工廠台北製造所「打開瓶蓋」展覽中亮相。

北科大副校長暨社會責任辦公室副主任楊重光表示，北科大推動教育部USR「木創文化攪動深根計畫」，以「木創深根，豐木薪生」為目標，執行內容不只跨領域，也跨越老、中、青世代，期盼讓木創文化落根、生長、創建、茂盛與薪傳，新生代崛起，帶動木創文化與產業永續運作，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的「優質教育」、「建設包容並永續發展的社區」、「促進永續工業及推動創新」。

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▲06東勢高工學生體驗小批量生產。（圖／台北科技大學提供）

北科大工設系家具木工產學訓專班學生許育慈表示，在豐原體驗在地文化，參訪木藝師、設計、動手做出尪仔，發揚傳統技藝同時，也覺得豐原變得跟家鄉一樣親切。

北科大工設系創新設計所學生黃祐宸說，「雖然兩個禮拜要做出木製尪仔，真的很困難，但我們不希望做出來只是個作品，而是能更接近產品，團隊有共識，一起努力趕出來，看到成果時真的很有成就感！」

東勢高工家具木工科學生徐郁雯印象最深的是，跨域合作不僅需要個人發揮專業能力，更考驗團隊分工，各個專業間需環環相扣，得要密切溝通才不會在環節中出錯。

▲東勢高工學生體驗小批量生產。（圖／台北科技大學提供）

豐園北科大木創中心主任張若菡稱讚，「兩周能做到這樣的成果很不簡單，同學全心投入，最後都累倒在地板！」她表示，從舉辦兩週的在地深根工作坊、兩個月的場域駐點實習、到歷經數月編撰的木藝師踏訪記錄，木創中心盼以在地木藝師傅為核心，傳遞知識技術、文化底蘊給跨域的年輕學子，學子也能透過不同形式、時間或長或短的在地蹲點，充分體驗木藝文化，進行設計共創。

▲右腳曲起是預備跳躍的姿勢，一邊跳躍、一邊車床，江隆煙是台灣碩果僅存的跳台師傅。（圖／台北科技大學提供）

北科大指出，在地深根工作坊的尪仔設計成果，後續將由木創中心進一步優化為體驗材料包，並透過木工法推廣教育班，讓木工相關科系高職生體驗小批量生產，明年更將接續辦理木育體驗活動，讓木創文化更往外擴散。

▲北科大跨校跨域團隊設計出代表六位師傅精神與技藝的尪仔。（圖／台北科技大學提供）